El Peque Schwartzman busca recuperarse

El tenista argentino mejor rankeado del mundo no atraviesa el mejor de los presentes. Tras tener eliminaciones tempranas e inesperadas en sus últimas participaciones en el circuito europeo, tendrá una nueva oportunidad de reponerse en la previa al Roland Garros.



Diego Schwartzman enfrentará en su debut al francés Richard Gasquet por los octavos de final del ATP 250 de Lyon, que repartirá premios por 481.270 euros y forma parte de la gira sobre polvo de ladrillo previa al segundo Grand Slam del año que comenzará el próximo 30 de mayo.



El Peque, que bajó a la décima posición del ranking, tendrá su estreno no antes de las 11:30 de Argentina ante Gasquet (48°) que ya tuvo actividad en el certamen. Su contrincante superó en la ronda inicial a su compatriota Gregoire Barrere (123°) por 5-7, 6-4 y 6-3.



No será un partido fácil para el argentino, que no trae buena suerte en los sorteos y siempre se enfrentó ante rivales muy competitivos.

En esta ocasión, su fortuna no ha cambiado y se medirá ante un rival al que no ha vencido mucho. El tenista de 28 años, solo le ganó una vez a Gasquet, el año pasado en el Masters 1000 de París, mientras que perdió en tres ocasiones: Amberes 2016 y Masters 1000 de Montecarlo 2018 y Cincinnati 2019.