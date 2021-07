El Pulga tuvo su primer día en Estancia

Luego de varias idas y vueltas respecto a su llegada, sumado a que no pudo presentarse martes y miércoles porque Colón no había enviado los papeles correspondientes, Luis Miguel Rodríguez ayer se entrenó por primera vez en Estancia Chica y de esta manera ya comenzó la pretemporada junto al resto de sus compañeros. Antes de las 9:30, se presentó en el predio de Gimnasia donde conoció al plantel, utileros, médicos, colaboradores y cuerpo técnico para que luego todos se sometan a los hisopados que dieron negativos y así comenzar la práctica matutina.



En primera instancia, los futbolistas tuvieron entrada en calor y activación para pasar a un circuito de ejercicios de fuerza para completar el primer bloque de la práctica. Esta parte del entrenamiento el Pulga lo hizo junto a sus compañeros pero luego entrenó diferenciado para la puesta a punto desde lo físico, como así también de su lesión en la final que jugó con Colón. El resto del plantel terminó la jornada con táctico de fútbol en la cancha 2, movimientos ofensivos y defensivos en el segundo bloque del entrenamiento.



Hoy a las 9:30 será el último entrenamiento de la semana y se espera que el Pulga haga lo mismo que hoy para seguir en la búsqueda del 100% para lo que será un torneo muy largo y que se disputará en poco tiempo, por lo que el delantero tucumano será vital en el armado del equipo para la dupla. Todavía está en duda si estará presente en el amistoso de mañana contra Independiente.

Visita al Rojo en Avellaneda



Mañana a las 10, el Lobo jugará su segundo amistoso en esta pretemporada y visitará a Independiente en el Libertadores de América. Serán dos partidos de 70 minutos cada uno, donde de a poco se van haciendo más largos los encuentros ya que el comienzo de la Liga Profesional está a la vuelta de la esquina para los equipos de Primera.



Luego del entrenamiento matutino de hoy, el cuerpo técnico decidirá los dos equipos aunque no cambiarían mucho respecto a los que se enfrentaron con Banfield. La presencia del Pulga Rodríguez no está asegurada mientras que Johan Carbonero y Lautaro Chávez están lesionados, por lo que no podrán estar.

Por último, a pesar de la molestia en el sóleo, Maximiliano Coronel se estuvo entrenando normal en los últimos días por lo que podría llegar a tener minutos en Avellaneda.

Dos lesionados para la dupla

Ayer luego del entrenamiento hubo malas noticias para Leandro Martini y Mariano Messera, ya que se confirmó la lesión de Johan Carbonero, mientras que Lautaro Chávez sufrió una molestia muscular y está a la espera de resultados.



El colombiano se retiró de la práctica de ayer por una molestia y se confirmó que tiene un desgarro en el aductor izquierdo, por lo que volvería en la semana previa al inicio con Platense y se perderá los últimos dos amistoso. Chávez, mientras tanto, sintió un dolor en el cuádriceps y todo indica que sería un desgarro para el juvenil que de a poco volvió a sumar minutos de manera oficial.