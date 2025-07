En medida carga Señora Bagaces, venció a nuestra candidata Emely

Abrió sus puertas el Teatro del Turf del barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 13 cotejos. En el Especial “Curtida Nistel” (1.200 mts.) el triunfo fue para Señora Bagaces injustamente olvidada en las apuestas, dejando en claro que está en el mejor momento de su campaña. Cargó en el final para pasar de largo a Emily y en la raya derrotarla por un cuerpo, en tanto a similar margen arribaba tercera High Rimout. La ganadora, no dejó dudas en su desplazamiento, contando con una soberbia conducción por parte del jockey Daniel “Edu” Arias. Nuestra recomendada, vino balconeando desde un cuarto lugar mientras Eslovena le venía metiendo mecha a la punta, así hasta la recta donde avanzando por adentro Emely pasó a ganar pero en los 50 metros finales se vio rebasada por Señora Bagaces que siguió viaje hasta el disco. De esta forma, la pupila del “Mono” Forchetti logró la sexta victoria de una destacada campaña.

Como dijimos, la buena descendiente de Lizard Island logró un importante éxito –el cuarto en lo que va del año en seis salidas- que la catapulta a los primeros planos en el terreno jerárquico de cara a la parte final de la temporada.

Cotejo reservado para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de tres o más carreras, ocupó el séptimo turno de la programación con las 11 participantes en pista y el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Emely, que prometía un sport de $2.30, superando lo reunido por Truly Princess ($2.80). Ya en carrera, la victoria fue para nuestro recomendada Señora Bagaces ($12.35), para alegría de los seguidores del diario Hoy.

Abierto los partidores, Señora Bagaces y Eslovena salieron como si fuera una cuadrera, seguidas por High Rimout; de tal manera que formalizada la carrera, Eslovena se hizo cargo de la vanguardia con dos largos y medio de luz sobre Señora Bagaces, quedando enseguida High Rimout y Emely. De esa forma culminaron el recorrido de la recta de enfrente y al zambullirse en el codo de la calle 41, Eslovena mantenía la punta por medio cuerpo de ventaja sobre Emely, corriendo muy cerca de las nombradas High Timout, Maylena, Truly Princess y Señora Bagaces.

Así, completaron el recorrido de la curva manteniéndose dichas posiciones y ya en la recta desapareció Eslovena, haciéndose cargo de la delantera Emely, primereando a High Rimout y Señora Bagaces. Dominó de firme la favorita y en el camino al disco la fue a buscar Señora Bagaces que en las postrimerías la quebró para seguir viaje hasta el disco, que cruzó con un cuerpo de ventaja sobre la nombrada rival, mientras que tercera arribó High Rimout.

La ganadora vino en 23s.45/100 y en 46s.54/100 hasta completar el registro de 1m.11s.48/100 para los 1.200 metros de pista normal.

CONDUCCION “NO SATISFACTORIA”

Ni bien terminó de disputarse la 10ma.carrera, el Comisariato emitió un comunicado por el cual se suspendía provisionalmente al jockey Facundo Aguirre por la conducción “no satisfactoria” dada a La Nicolina ($7.85), que se clasificara tercera de Sabran de Ella a algo más de dos cuerpos. En el video de la carrera se ve que no tiene una buena suelta y ya en los metros finales “levantó” aparatosamente para no llevarse por delante a Tiempoderosas, que la precedía. Una medida que hacía rato no se tomaba por parte del Comisariato.