Entre potrillos precoces, Mago Beto y Mr Hulk hacen “punta” en los pálpitos

Vamos desandando noviembre a todo ritmo hípico, por eso vuelve a levantarse el telón del teatro del turf del barrio Hipódromo, con un interesante programa de 14 actos a desarrollarse entre las 13.30 y las 20. En la oportunidad, se presentarán en sociedad los potrillos (las potrancas lo hicieron el martes pasado) de 2 años, divididos en dos turnos jerárquicos con el nombre de Clásico Precoces (2021) que medirán fuerzas sobre 800 metros.

Como dijimos, ambos turnos están reservados para potrillos nacidos desde el 1º de julio de 2021, que no hayan ganado, con un peso de 55 kilos y una recompensa al ganador de $1.200.000. La primera confrontación ocupa el tercer turno de programación con la participación de nueve aspirantes al éxito y del repaso de los competidores, confiamos nuestro voto a Mago Beto, un descendiente de Dabster y Celaeno, que entrena precisamente “Beto” Piana y que se ha movido bien en las mañanas de ensayo. Las oposiciones estarán dadas por Torreón del Monje que prepara el “Colorado” Benesperi y Notable Island que también es del escuadrón del binomio Bellier-Piana.

En lo que respecta al otro cruce jerárquico, ocupa el sexto turno también con nueve participantes y acá nos vamos a enancar en la chance de Mr Hulk, un hijo de In The Dark que a mostrado precocidad en sus movimientos mañaneros, pero tendrá un serio escollo en Color de Tango que hace un mes atrás tuvo su bautismo de fuego en el hipódromo de Tandil arribando cuarto de Melena Morena en una puja sobre 600 metros. Pero como dice la biblia burrera: “Las carreras para ganarlas, antes hay que correrlas”. Por eso, se vienen dos carrerones . Hagan juego, señores.

1° Carrera HORA: 13:30 – PREMIO: TALENTO PUMA - Distancia 1.000 metros

9L 4L 0L 1 DON POLENTA a 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

8L 0L 2 EL BOINA ROJA z 3 56 ARIAS DANIEL E.

0L 5L 7L 0L 3 REE ECLIPSE z 3 56 CABRERA ANIBAL J.

5L 4 QUIET GAUCHO z 3 56 DIESTRA JUAN C.

4X 9P 6S 3L 5 QUE TEMPLE z 3 56 NORIEGA COBIAN LUCAS J.

7L 6 ECHO IN THE SKY t 3 56 VALDEZ AGUSTINA B.-4

0P 7 ROCHELLITO zd 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

Debuta 8 AFRICUM a 3 56 LOPEZ MARIANO J.

Debuta 9 EL DE VERONA t 3 56 CAVALLARO JORGE E.

4L 5L 5P 9L 10 HOLLISTIC z 3 56 XX

5L 8L 7L 5L 11 GRAND LEALTAD JET z 3 56 BALMACEDA LAUTARO E.

2° Carrera HORA: 14:00 - PREMIO: CIUDAD DE LA FURIA - Distancia 1.200 metros

5L 1L 3L 3L 1 ARRABALERA INCA z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

4P 8L 7L 5L 2 CANDY ROSE a 4 57 RAMALLO LAUTARO N.-3

4L 7L 2L 1L 3 REMADORA z 4 57 PERALTA JORGE L.

2L 8L 2L 3L 4 RE STAR z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

6P 1P 6P 9L 5 LEAR BLUE z 4 57 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.

5L 2L 4T 4P 6 BARBIE CHUCK z 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

1L 7 SAL DE MAR z 4 57 VILLAGRA JUAN C.

2S 1S 6S 6S 8 ABSOLUTELY RIGHT a 4 57 DIESTRA PEDRO E.

0L 9L 8L 0L 9 CHISPA BEST a 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

4L 8L 9L 4P 10 FRIGIA zd 4 57 LENCINAS DARIO E.-2

5L 0L 0L 0L 11 ELLA ES LA JEFA z 4 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

3° Carrera HORA: 14:30 - CLÁSICO PRECOCES (2021) - Distancia 800 metros

Debuta 1 CHE SANTI zc 2 55 ARMOHA LEOPOLDO M.

Debuta 2 EL QUIME QUIPAN z 2 55 ARREGUY FRANCISCO A.

Debuta 3 TORREON DEL MONJE z 2 55 VILLAGRA JUAN C.

Debuta 4 NOTABLE ISLAND z 2 55 LOPEZ MARIANO J.

Debuta 5 COPADO SAHENGE z 2 55 ARIAS DANIEL E.

Debuta 6 BEARNES a 2 55 VILLEGAS ROMINA DEL V.

Debuta 7 GUEMES LETAL a 2 55 DIESTRA PEDRO E.

Debuta 8 MR. VERSACE z 2 55 FERREYRA MATIAS N.

Debuta 9 MAGO BETO a 2 55 SOSA MIGUEL A.O.

4° Carrera HORA: 15:00- PREMIO: MODOSA - Distancia 1.400 metros

1L 6L 7P 3L 1 BIONIC WOMAN a 5 57 ROLDAN FACUNDO E.-3

4L 3L 2L 6L 2 DE OREJITAS UP z 5 57 XX

9L 8L 8L 9L 3 TOCANDO LA CIMA t 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-2

2L 3L 2L 2L 4 SWEET LOVE z 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

1L 2L 8L 4L 5 COQUETA PAT t 5 57 CACERES FRANKLIN D.-4

7P 1L 0L 7L 6 AMOR PERFEITO z 5 57 ARIAS DANIEL E.

1L 6L 7L 5P 7 INSTA GIRL zd 5 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

5L 2L 2L 1L 8 PETITE CHIMO zd 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

6L 2L 6L 3L 9 LIVELY z 5 57 VILLAGRA RAUL E.

5° Carrera HORA: 15:30 - PREMIO: TALENTO PUMA (2° TURNO) - Distancia 1.000 metros

9S 4L 4L 1 DON EVASOR z 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

Debuta 2 WHISKERO SAR z 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

3L 3L 4L 6L 3 LEADER LEGEND zn 3 56 FERNANDEZ LUIS M.

Debuta 4 VAGONETA PAT z 3 56 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

5L 5 TAHYI TAROVA z 3 56 BASCUÑAN RODRIGO D.

6L 4L 5L 2L 6 REO Y AMIGO z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

Debuta 7 KALMURIEL CAP z 3 56 CACERES FRANKLIN D.-4

3! 8 VENTAJERO JOHN a 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-2

3L 9L 6P 9L 9 BLOODY GARDEN a 3 56 SOSA LUCAS O.

8L 0L 10 LUISINO z 3 56 RIVAROLA JUAN C.

7L 4L 2L 5L 11 MOUZON z 3 56 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

7S 6P 0S 8P 12 MANI TUEF zc 3 56 BANEGAS KEVIN

6° Carrera HORA: 16:00 - CLASICO PRECOCES (2021) (2° TURNO) - Distancia 800 metros

Debuta 1 BAMBINO MOI z 2 55 GARCIA LUCAS N.

Debuta 2 CONNI SEA z 2 55 ARIAS DANIEL E.

Debuta 3 QUE DESEADO a 2 55 BASCUÑAN RODRIGO D.

Debuta 4 MR HULK a 2 55 SOSA MIGUEL A.O.

Debuta 5 COLOR DE TANGO zc 2 55 DIESTRA PEDRO E.

Debuta 6 AMOR DEL BUENO a 2 55 ARREGUY FRANCISCO A.

Debuta 7 CRYPTO FANTASY t 2 55 GOMEZ DARIO R.

Debuta 8 LE QUOTIDIEN z 2 55 GONZALEZ ROQUE L.

Debuta 9 FIRST SANTI z 2 55 RIVAROLA JUAN C.

7° Carrera HORA: 16:30 - PREMIO: HESICAL - Distancia 1.400 metros

7L 3L 3L 1L 1 COCOON SCAT z 3 56 PINTOS JUAN I.

4S 1S 0S 2 IDOLO MARINO z 3 56 CASTRO ALEXIS G.

2L 4L 1L 3L 3 ZAMPE LUNGHE z 3 56 ARIAS DANIEL E.

2P 4P 3P 1L 4 GANAS DE VENCER z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

2L 1L 2L 2P 5 BOYERO SPRING zd 3 56 RIVAROLA JUAN C.

1L 5L 4L 2L 6 PERUGIO TOP z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

2L 4L 7L 5L 7 SAPPORO z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

0L 5L 1L 8L 8 PRELUDIO LENTO z 3 56 CABRERA ANIBAL J.

8° Carrera HORA: 17:00 - PREMIO: SIMONA BAMB - Distancia 1000 metros

7L 6L 4L 4L 1 VICTORIA INC z 3 56 VILLAGRA RAUL E.

2L 5P 3L 7L 2 CHAQUEÑITA PRIZE at 3 56 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

3L 2L 5L 4L 3 SE CLARITA t 3 56 GIORGIS ABEL L. J.

3L 4 DICHA INFINITA z 3 56 BORDA GONZALO D.

7P 5 LA PUEBLA z 3 56 GOMEZ DARIO R.

Debuta 6 ISLA MARIA MADRE z 3 56 ARIAS DANIEL E.

0L 9L 7 FRAGOLA ILUMINATA a 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-4

5L 2L 8 CITROC a 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

8L 8L 0L 6L 9 SABIA AURORA zc 3 56 XX

Debuta 10 BANDA DE LUNA z 3 56 GARCIA LUCAS N.

5L 5L 11 ES TU CULPA zd 3 56 AGUIRRE WALTER A.

9P 0S 12 FLOR DE ATAMISQUI z 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

9L 9L 8L 0L 13 ETERNA SEATTLE z 3 56 YALET JORGE R.(H)-2

9° Carrera HORA: 17:30 - PREMIO: EQUAL ROSES - Distancia 2.000 metros

5L 0L 5L 1L 1 ALBERTO RYE z 5 57 PAREDES LUCIANO A.-3

5L 7L 6L 2L 2 BERMELLO z 5 54 ARIAS DANIEL E.

6L 4L 1L 6L 3 PATRICIO SPROUT a 5 57 SINIANI EMILIANO F.

9P 6L 7L 9L 4 MAESTRO DE TANGO z 5 54 ARREGUY FRANCISCO A.

5S 6L 6L 6L 5 LABICUM z 5 54 SOSA MIGUEL A.O.

5L 8P 1L 4L 6 BASKO SANTO z 5 57 VILLAGRA JUAN C.

3L 2P 3L 4S 7 SUPER GIACO z 5 57 CABRERA ANIBAL J.

5P 1L 4L 5L 8 ADORADO POINT z 5 54 PERALTA JORGE L.

2L 2L 2L 1L 9 BLOOD FOR CHULLO z 5 54 PINTOS JUAN I.-4

7P 7S 7P 7L 10 HAINAK JORGE a 5 54 BORDA GONZALO D.

6S 6S 1L 6L 11 GIACOMO DE ORO a 5 54 CHAVEZ LUCAS I.DJ-4

10° Carrera HORA: 18:00 - PREMIO: SIMONA BAMB (2° TURNO) - Distancia 1.000 metros

0L 3L 1 ZAMBA DE VERANO a 3 56 NORIEGA COBIAN LUCAS J.

2S 7S 3S 3S 2 BUNGA TEA a 3 56 CHAVES URBANO J.-2

0L 6L 3 WOMAN EDITION z 3 56 GARCIA WALTER L.-4

7L 4 EMPEROR LADY z 3 56 SANDOVAL CARLOS S.

4L 8L 6L 0L 5 PANTELARIA z 3 56 BETANSOS HORACIO J.

5L 6 LE CHAT MIMOUS z 3 56 ROMAN JULIAN A.-3

0L 3L 7L 6L 7 KARINA LETAL z 3 56 GIORGIS ABEL L. J.

5L 4L 8 BURG SAFETY z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

0P 9P 0P 9L 9 ROMANELA CAT z 3 56 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.

2L 6L 3L 5L 10 BORI SAR z 3 56 VILLAGRA RAUL E.

Debuta 11 GREEN COLOUR at 3 56 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

Debuta 12 IBARRITA a 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

Debuta 13 GUITARRA CAUTIVA z 3 56 BORDA GONZALO D.

11° Carrera HORA: 18:30 - PREMIO: JABICLARA - Distancia 1.200 metros

1L 4L 3L 5L 1 ARAUJA z 3 56 ARIAS SANTIAGO N.

2L 1L 3L 9L 2 VERNI OFF RISK z 3 56 PEREYRA WILLIAM

8L 5L 0L 3 DESACATADA TIM z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

9L 2L 2L 1L 4 MALE BROWN a 3 56 PERALTA JORGE L.

1L 5L 5 LINDE a 3 56 RIVAROLA JUAN C.

0L 6L 3L 2L 6 LACANIAN INK z 3 56 SAEZ GASTON G.

1L 0L 7 CURIOSA HIT z 3 56 DYKE HECTOR E.

2L 6S 7L 1L 7a HIT MELODY z 3 56 CABRERA ANIBAL J.

8L 8L 7L 8L 8 MEET RAFAELA z 3 56 PINTOS JUAN I.

6L 4L 4L 1L 9 ALDEANA CRAF t 3 56 RAMALLO LAUTARO N.

6L 5P 8P 4L 10 DICHA PASADA z 3 56 ARIAS DANIEL E.

4L 3L 7L 6L 11 INSIDE DANCER t 3 56 VILLAGRA RAUL E.

5L 6L 1L 7L 12 DRIADES z 3 56 LENCINAS DARIO E.

12° Carrera HORA: 19:00 - PREMIO: TENEESSY - Distancia 1.400 metros

5L 6L 6L 3L 1 TATY BOONE zc 4 57 SAEZ GASTON G.

7L 9L 2 CANDY CHUCK z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

8L 4L 7S 6L 3 SOUTH WAR a 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

0L 0L 0L 7L 4 COLORADO VEGA a 4 57 GONZALEZ JOSE N.

7L 9L 7L 7L 5 IDOLO MARTY z 4 57 FLORES JAIRO E.-3

Debuta 6 GRANDSON OF NORM z 4 57 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.

3L 5L 0L 7L 7 FARTEX zc 4 57 SINIANI EMILIANO F.

8L 3L 2L 2L 8 CANTARINI z 4 57 ARIAS DANIEL E.

4L 9P 9 ORIGINAL STORY z 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

8S 3L 9P 5L 10 ASK FOR GOLD z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

9L 7L 0L 8L 11 CORAZON NEAR z 4 57 LENCINAS DARIO E.-2

8L 12 FANTASTICO LOIR z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

0L 0L 0L 0L 13 TORMENTOSO WACK z 4 57 GARCIA TIAGO-4

0P 9L 9L 0L 14 ENCRISPADO z 4 57 MATURAN WALTER R.

13° Carrera HORA: 19:30 - PREMIO: BRILLADA SALE - Distancia 1.400 metros

6Z 8Z 9L 6L 1 CASI ALADO z 5 57 RAMALLO LAUTARO N.-3

5L 1L 8L 8P 2 UN ESTILO a 5 57 MARTINEZ ELIAS D.

8L 3L 0L 5L 3 EL DECIDIDO t 6 55 ARMOHA LEOPOLDO M.-3

0S 1L 6P 6S 4 PIERRE NODOYUNA z 5 57 FLORES JAIRO E.-3

4L 8S 8L 7L 5 MEAN A LOT a 5 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

6L 5L 5L 3L 6 LOFOTEN z 5 57 SOSA MIGUEL A.O.

3L 4L 1L 0L 7 CAYETANO ISLAND z 6 55 FERNANDES GONCALVES F.L.

3L 2L 1L 4L 8 RUAH z 5 57 SAEZ GASTON G.

3L 1L 7L 6L 9 AL FIN LLEGUE a 5 57 LENCINAS DARIO E.-2

2P 1S 1P 1P 10 EL LECHUGA z 5 57 BORDA GONZALO D.

2S 3S 8P 3L 11 KILDARE SPRING z 5 57 PEREYRA WILLIAM

1L 2L 1L 7S 12 ENDONATO a 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

14° Carrera - HORA: 20:00 - PREMIO: SNOW CAT - Distancia 1.200 metros

2L 3L 1L 6L 1 PACIFIC HORSE zc 4 57 ARIAS DANIEL E.

6L 6L 4L 3L 2 CAT CAPO z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

1L 5L 7L 0L 3 NORMANDO LU t 4 57 SAEZ GASTON G.

7P 1Z 5P 5S 4 DISCRET SEIVER a 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

2L 1L 0L 0L 5 JARDIN DE BOBOLI z 4 57 BETANSOS HORACIO J.

3L 1L 6L 3L 6 INFLUENTIAL BOY z 4 57 LOPEZ MARIANO J.

4L 5L 5L 4L 7 RIO INGLES z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

7L 8L 9L 0L 8 GRAN LOGRO z 4 57 VILLAGRA JUAN C.

4L 8L 9L 5L 9 CRIXOS z 4 57 SOSA LUCAS O.

0L 0L 8L 5L 10 MONTE KISS z 4 57 CHAVES URBANO J.-2

1S 7S 2L 0L 11 AMIGUITO MILLONARIO z 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

8L 3L 9L 7L 12 SODERLING z 4 57 PINTOS JUAN I.-4

2L 2L 1L 9L 13 DONT STONE z 4 57 XX

8L 1L 8L 0L 14 FORLI ROLL z 4 57 BANEGAS KEVIN

4L 2L 6L 2L 15 PANCHO E FLORES z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

3S 3S 9S 2L 16 FERDINANDO z 4 57 CARRIZO PABLO D.

CANDIDATOS DE HOY

1ra.) 8 – 4 - 5

2da.) 4 – 6 – 1

3ra.) 9 – 3 – 4

4ta.) 1 – 4 – 5

5ta.) 6 – 1 – 8

6ta.) 4 - 5 – 1

7ma.) 6 – 5 – 3

8va.) 4 – 8 – 3 - 10

9na.) 7 – 6 - 3

10a.) 1 – 2 – 6 - 10

11a.) 6 – 5 – 10

12a.) 8 – 3 – 9 - 10

13a.) 10 – 11 – 6

14a.) 3 – 6 – 15 – 16