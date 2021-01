Estalló el verano en Gimnasia

Con gran aceptación y mucha afluencia de chicos, arrancó ayer la temporada de verano en Gimnasia, con el comienzo de la colonia de vacaciones que había estado en peligro este año por la pandemia del coronavirus.

Los organizadores, al ser consultados por este diario, aseguraron que al haberse ajustado a las normas de convivencia que rige desde el municipio platense, Gimnasia logró recepcionar a muchos chicos que hasta el año pasado iban a la colonia del campo de deportes del Colegio Nacional, que este año, por el mo­mento, no está funcionando.

Debido a la pandemia del coronavirus, una de las medidas de prevención es armar grupos de no más de 15 chicos, para evitar una gran acumulación de personas. Esto derivó a que los profesores se tengan que repartir mejor las tareas, deban estar más atentos y no permitan que haya grupos numerosos dentro del estadio del Bosque.

La colonia en Gimnasia se divide en dos turnos: de 8.30 a 13 y de 13.30 a 18 hs.

Los chicos de entre 4 y 13 años están divididos a su vez en distintos grupos y son incentivados a realizar tareas recreativas y deportivas, como juegos con la pelota de básquet, vóley y natación. Para esto último, el Lobo cuenta con dos piletas: la más grande, destinada a los niños de entre 7 y 13 años, y la más pequeña para los chicos de entre 4 y 6 años.

“Tuvimos que armar burbujas y armamos grupos de 15 colonos no más. Hasta último momento estuvimos esperando una autorización porque es un año muy especial, pero por suerte pudimos hacerlo”, expresó Gabriel, uno de los coordinadores de la colonia del Lobo.

Asimismo, el histórico guardavidas de Gimnasia, que trabaja en el lugar desde hace 17 años en todas las temporadas de verano, estimó que tendrán que controlar que no haya más de 50 personas dentro del agua en el mismo momento, y para ello se aplicará un sistema de identificación para los socios con pulseras de colores que marcarán los turnos de uso del natatorio.

La pileta estará abierta a partir de las 10 de la mañana para los socios que quieran ir solamente a nadar, ya que se delimitó un andarivel especial para este deporte.

A excepción de los lunes, de martes a domingo el natatorio estará abierto hasta las 19. Mientras que los turnos de la colonia se respetarán de 8.30 a 13 y de 13.30 a 18.

Asimismo, las inscripciones para la colonia serán quincenales, por lo que aquellos que no llegaron a anotar a sus chicos para la primera quincena de enero podrán hacerlo a partir de la segunda o desde la primera o segunda quincena de febrero.

Gimnasia, además, propuso este año que tanto socios como no socios puedan ingresar al natatorio, siendo claramente diferente el valor para obtener el derecho a usar la pileta del club.