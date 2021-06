Estudiantes corre por Malcorra y sueña con Soñora

En carrera en el mercado. A pocos días de que el plantel profesional comience la pretemporada en el Country Club de City Bell, la Secretaría Técnica de Estudiantes de La Plata, con Agustín Alayes a la cabeza, empezó a competir en el libro de pases.

Quieren reforzar el equipo de Ricardo Zielinski y elevar el nivel de cara a la próxima temporada.



Si bien hasta el momento la dirigencia Albirroja no ha hecho un ofrecimiento formal a la representación de Ignacio Malcorra para contar con sus servicios con miras al torneo venidero, según pudo saber El Clásico, lo harán en los próximos días. Esto se debe a la reunión que tuvo lugar entre el cuerpo técnico del Ruso y varios dirigentes importantes del club dedicados al fútbol profesional. Se pusieron de acuerdo en cuanto a los nombres y apellidos que estarían vinculados a una carpeta de posibles incorporaciones, que finalmente será administrada por la Comisión Directiva del Pincha. En esa lista, se volvió a mencionar el apellido Malcorra y la chance concreta de poder negociar con el futbolista de 33 años, quien viene de jugar en el Atlas de México. En el último mes quedó con el pase en su poder, luego de no renovar con el elenco mexicano y por lo tanto quedar en libertad de acción. Al respecto, de acuerdo a lo que pudo averiguar este multimedio, elevarán una oferta de manera formal, de no mediar inconvenientes, la próxima semana.



Estudiantes no es el único equipo que busca al volante ofensivo. Es por eso que no quieren dormirse en los laureles y corren para poder ganarles de mano a los demás clubes que quieran contar con los servicios del exjugador de Unión de Santa Fe. Además, no se descarta que el futbolista pretenda continuar su carrera futbolística en el exterior, como lo viene haciendo hace varios años en el fútbol mexicano.



Por otro lado, otro de los nombres aque parece en la lista del Ruso Zielinski y compañía, es el de Joel Soñora. El mediocampista de Talleres de Córdoba, hijo de Diego Chiche Soñora destacado defensor de Boca Juniors, tiene vínculo contractual con la T hasta junio de este mes. Sin embargo, desde Córdoba aseguran que el jugador va a renovar, pero no descartan que pueda extender su contrato e irse a préstamo al Pincha. De ser así, en Estudiantes tampoco descartarían que ingrese Diego García, futbolista Albirrojo que se encuentra a préstamo allí, en las negociaciones, para que Soñora pueda sumarse al equipo de Zielinski. Así las cosas, será un mes movido y con varias definiciones en City Bell.

No hay trato: el Pincha desistió de Silvio Martínez

En las últimas horas, Estudiantes de La Plata se bajó de las negociaciones por uno de los futbolistas que pretendía la Secretaría Técnica para completar el plantel de Ricardo Zielinski.

Se trata de Silvio Alejandro Martínez, el volante ofensivo de Defensores de Belgrano, por quien había iniciado charlas. Sin embargo, no llegó a ofertar por las altas retenciones económicas de los dirigentes del Dragón. Estudiantes estaba interesado en un préstamo con cargo, aunque desde el club que milita la Primera Nacional pretendían que haya una compra, por un porcentaje de la ficha del futbolista. De esta forma, el Pincha no insistirá y así se bajará la persiana del mercado de las apuestas.

Zuqui tiene el visto bueno del DT

El mendocino Fernando Zuqui se sumará este lunes a la pretemporada de Estudiantes de La Plata en el Country de City Bell, tras su paso por el fútbol de Turquía y una conversación que tuvo con el entrenador del equipo, Ricardo Zielinski.



Zuqui estuvo en el Yeni Maltyaspor de la primera división de la liga turca, donde disputó 14 partidos. Pero caducó su préstamo y no se hizo uso de la opción de compra. Al mismo tiempo, el jugador no tenía deseos de continuar, ya que tuvo incumplimientos contractuales.



Cabe recordar que el mediocampista lleva disputados hasta el momento 46 partidos en el Pincha, donde convirtió 3 goles entre los años 2017 y 2018.



Previamente a su paso por Malatyaspor, el club anterior de Zuqui había sido Colón, también a préstamo. Allí jugó un año y medio entre el 2019 y 2020. Había sido cedido para evitar pagarle a Boca su parte de la ficha, por una cláusula de porcentaje de partidos.