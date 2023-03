Estudiantes quiere volver a sonreír ante su gente

A ponerse de pie. Después de una derrota dolorosa ante Gimnasia en el estadio del Bosque en una nueva edición del Clásico Platense, y con el parate por la doble fecha FIFA en donde la Selección Argentina enfrentó a Panamá y Curazao, Estudiantes vuelve a la acción esta tarde desde la 19 en Uno. El equipo de Eduardo Domínguez enfrentará a Newell’s Old Boys de Rosario en el marco de la novena fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.

En esa línea, el plantel profesional se entrenó ayer por última vez y el DT definió la lista de concentrados con la inclusión los defensores Gastón Benedetti y Mateo Burdisso. Sin embargo, esto no es todo, sino que por una lesión en la planta de su pie derecho, Pablo Piatti quedó desafectado para este compromiso. Además, también se le sumó a la lista de lesionados Juan Cruz Guasone, quien padece un cuadro de lumbalgia y no podrá estar a disposición del cuerpo técnico para el encuentro de esta tarde. El plantel albirrojo entrenó ayer por la tarde en el Country Club, y en la previa de la práctica el técnico pincha conoció la novedad de la baja de Piatti. A pesar de ello, no agregó ningún futbolista de la Reserva en su lugar. Vale recordar que el equipo de Quatrocchi jugó en Rosario y por consiguiente los jugadores que habitualmente entrenan con el equipo superior, como por ejemplo Agustín Palavecino, no pudieron sumarse al entrenamiento.

Con respecto a Benedetti, el lateral izquierdo ya había estado en la consideración de Domínguez la jornada anterior, mientras que para Burdisso es la primera vez que forma parte de una convocatoria.

En cuanto al equipo, hasta la jornada de ayer se especuló con que siga Luciano Lollo, pero Santiago Núñez se metería entre los titulares como ocurrió en la jornada del miércoles. Mientras tanto, para la delantera el DT no volvió a probar con el doble nueve, ya que mantuvo Mauro Boselli y se acomodó Benjamín Rollheiser.