Facundo Campazzo brilla en la NBA

El cordobés Facundo Campazzo reivindica el gran presente que atraviesa el básquet nacional. En una semana plagada de buenas noticias tras concretarse la llegada de otro argentino a la NBA, el ex Real Madrid se lleva todos elogios en los Nuggets.



El base de 30 años se convierte poco a poco en un referente de su equipo. En la jornada de la noche del miércoles realizó una magnífica tarea en el triunfo de Denver Nuggets ante New Orleans Pelicans, por 114 a 112, alcanzando su récord personal de puntos y sumando un doble-doble con 19 puntos y 10 asistencias, en una nueva fecha de la NBA.



El gran presente que atraviesa Facundo Campazzo es tal que fue elegido figura del encuentro. No le pesó la responsabilidad de suplantar el rol de las ausencias de las dos figuras con las que contaba el equipo que son el canadiense Jamal Murray y estadounidense Monte Morris.



Campazzo no solo está cumpliendo con la tarea defensiva que le ordena el entrenador Michael Malone, sino que también hace jugar al equipo que se apoya en su gran estrella Nikola Jokic, quien en el último encuentro anotó 32 puntos y fue protagonista de un tapón sobre la chicharra final.



El argentino alcanzó su mejor marca en la NBA y terminó el partido con un récord estadístico de 19 puntos, 10 asistencias, seis rebotes, dos robos, una tapa, concretando 3-3 en dobles, 3-6 en triples y 4-4 en libres.



Al cierre de esta edición, Denver Nuggets volvía a disputar una nueva fecha ante Toronto Raptors como local en el estadio Pepsi Center, en busca de no perder pisada en los puestos de clasificación a los playoff. Hasta el momento, el equipo de Campazzo marcha en la cuarta ubicación en la Conferencia Oeste con un récord de 41 victorias y 21 derrotas.



La segunda ola de argentinos ganándose el respeto en la NBA parece empezar a emerger, porque seguido al gran presente de Facu, en la noche de ayer quedó habilitado Gabriel Deck para comenzar a ganar minutos con Oklahoma City Thunder.



La Tortuga llega al equipo de la Conferencia Oeste con hambre de gloria. Tendrá alrededor de 10 encuentros para demostrar que está al nivel de la liga más importante del mundo y buscará que le renueven el contrato para formar parte de la franquicia la próxima temporada.