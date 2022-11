Gorosito, a la espera del nuevo presidente

En estos últimos días, las dudas con respecto a la continuidad o no de Néstor Gorosito comenzaron a rodar en el mundo Gimnasia, por lo que habían sido las declaraciones del entrenador semanas atrás respecto a que era muy difícil seguir al mando del equipo si Gabriel Pellegrino no ganaba las elecciones. Sin embargo, a pesar de que el actual presidente no se presentará a las elecciones y terminará su mandato, el DT albiazul hará cumplir su contrato firmado en octubre y espera por el resultado en los comicios.

Pipo admitió que tuvo contacto de los tres candidatos a presidente (Julio Chaparro, Mariano Cowen y Edgardo Medina) y que tuvo la misma respuesta para todos afirmando que a partir de la semana charlará sobre el club, el armado de plantel y la situación económica con el que gane. Vale recordar que el plantel no cobra hace dos meses y en la tarde del jueves emitieron un comunicado afirmando esta situación. Por esa razón, la primera decisión vital de la nueva dirigencia será estar al día con los futbolistas y cuerpo técnico que comenzará la pretemporada el 5 de diciembre.

Por eso mismo, además de este pago de la deuda, Gorosito querrá hablar para las renovaciones de Cristian Tarragona, Rodrigo Rey, Agustín Cardozo y asegurar la continuidad de Ramón Sosa, como así también piensa entre tres y cuatro incorporaciones para lo que será la triple competencia del Lobo en 2023, con el objetivo de mejorar lo hecho durante este año. De esta manera, la semana que viene ya empezará a ser clave pensando en lo que se le vendrá al Mens Sana.