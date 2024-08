“Hoy mostramos otra cara y actitud”

Minutos después del pitazo final, el entrenador de Gimnasia dialogó ante la prensa en la conferencia de prensa habitual donde remarcó la importancia de volver al triunfo, la actitud que tuvo el equipo y hasta tuvo palabras respecto al mercado de pases. En cuanto a lo sucedido en el Cilindro de Avellaneda, Marcelo Méndez comentó: “Era muy importante ganar hoy. Veníamos en alza desde el juego. Hoy mostramos otra cara: actitud, luchamos por el resultado y defendimos bien. Merecimos más ventaja".

El uruguayo además agregó: "Tenemos que volver a ser el equipo de las primeras fechas y así iremos por buen camino. Ganás y parece que tenés la verdad. Hoy nos tocó jugar más defensivamente y resalto otras cosas. Estamos muy contentos por ganar acá. No nos tenemos que conformar".

Luego respecto a lo que había sucedido en las fechas pasadas donde el Lobo no pudo ganar, Méndez analizó: “Con Central no sufrimos. El rival de hoy tiene mucha jerarquía, por momentos nos superó pero es normal. Los jugadores se están esforzando al máximo y ésta victoria cambia el humor. Estamos muy felices de ganarle a un rival de jerarquía como lo es Racing. Nuestra idea es jugar más arriba, no meternos atrás como en el final pero las urgencias nos llevaron a defendernos".

Por último respecto al mercado de pases y también de los rumores acerca de una posible venta de Benjamín Domínguez, el entrenador Mens Sana no tuvo pelos en la lengua: “No tengo idea de una oferta de Talleres por Benjamín Domínguez. Tuvimos que apresurar algunos debuts por la urgencia. Esperemos que esta semana llegue el centrodelantero y algún jugador más para cerrar éste mercado que para nosotros ha sido traumático".

“Yo tengo la cabeza en Gimnasia”

Despejando los rumores de una posible venta pero dejando la puerta entreabierta, Benjamín Domínguez habló con los medios y dijo: “Yo tengo la cabeza acá. Sé que se estaba hablando con Talleres. Si ofertan, se verá. A uno lo pone contento que lo busquen, es porque uno hace las cosas bien. Pero tengo la cabeza en Gimnasia".