Juan Martín del Potro insinuó su futuro luego del tenis: “Me gusta la política”

Juan Martín del Potro comienza a pensar en la vuelta al circuito oficial luego de lo que fue la lesión que sufrió el 19 de junio de 2019. Aquel día, el tandilense se enfrentó ante Denis Shapovalov por el ATP 500 de Queen’s y lo derrotó para pasar a la próxima ronda, pero debió abandonar el certamen por un fuerte dolor en su rodilla derecha.

Horas más tarde, el tenista se realizó los estudios correspondientes y se confirmó que sufrió una fractura en la rótula, por lo que debió nuevamente operarse. La misma se realizó en Barcelona, y a partir de ese momento, “Delpo” empezó con la recuperación para volver a las canchas lo antes posible.

En primer lugar, la intención del argentino era de regresar a la actividad oficial en octubre del mismo año, pero no lo pudo llevar a cabo al no estar al 100% en lo físico. Luego, el tandilense creía que podía disputar el partido amistoso ante Roger Federer, que se organizó en la Argentina, pero tampoco pudo estar presente por la lesión.

Actualmente, “Delpo” se encuentra en Tandil pasando la cuarentena, esperando volver al circuito. En las últimas horas, el tenista realizó una entrevista con ESPN y se refirió a lo que será su futuro luego del fin de su carrera: “Es tal vez una de las decisiones más difíciles que tenemos que tomar en un punto de nuestras carreras. En nuestra cuarentena aparece mucho más en la mente. Yo creo que lo único que tengo claro y lo digo desde hace mucho tiempo es que mi lugar en el mundo es Tandil y voy a estar ahí cuando cierre esta etapa”, comenzó.

Al mismo tiempo, Juan Martín afirmó que le interesa la política, aunque aclaró que no está decidido de meterse en el ambiente: “Me gusta la política, pero no se si me metería. Es un ambiente que a veces es injusto y duro”, puntualizó. Y luego agregó sobre las otras opciones: “Le estoy agarrando el gusto a las entrevistas y a aprender de los periodistas. No tengo el camino muy definido. Me gusta mucho el fútbol, tengo amigos futbolistas y a veces les digo que me lleven a los entrenamientos para ver si puedo enseñar algo a los más jóvenes”, aseguró.

A pesar de esto último, Del Potro aclaró que no será entrenador de fútbol, aunque no descartó ser parte de un cuerpo técnico: “No me gustaría dirigir fútbol. Tengo tantos amigos futbolistas que a veces siento que puedo aportar otra visión a la de ellos, porque son deportes muy distintos. A Martín siempre lo jodo, le digo que cuando me retire me lleve al cuerpo técnico. Le hablo a los jugadores antes de dormir, no sé, ja”, contó.

Acerca de la dificultad que tendrá tomar la decisión de decidir su futuro, el tandilense comentó: “Esto creo que es uno de los partidos más difíciles que tengo que jugar. A ver qué quiero cuando termine este capítulo y cómo sigo la vida”, afirmó.

En el cierre de la nota, el tenista contó uno de los objetivos que tiene en mente para su vuelta al circuito: “Mis papás nunca fueron a un gran torneo a verme jugar, y eso es algo que no me deja estar tranquilo. Cuando la gente se pregunta si voy a volver, me apoyo en esto para no bajar los brazos. Tengo que regresar al circuito. Quiero ir con mi papá y mi mamá a un torneo de estos, y decir Roger, saludá a mis viejos, son de Tandil”, concluyó.