La agenda deportiva continúa

El mundo del deporte no tiene descanso aún en el último día del año y presentará actividad en la agenda. El mundo futbolístico abrirá la jornada del día con dos fechas del campeonato de la Liga Española. A partir de las 10 de la Argentina, Athletic de Bilbao se medirá frente a uno de los protagonistas del torneo, la Real Sociedad, que no quiere perder pisada entre los primeros puestos. Más tarde el Osasuna de los argentinos Jonathan Calleri y Ezequiel “Chimi” Ávilan buscará salir de la zona roja ante el Deportivo Alavés del ex-Huracán y Racing, Rodrigo Battaglia.



La agenda principal se la llevará el mundo del básquet con una nueva fecha de la liga más importante de todas. La NBA tendrá una jornada a puro deporte, con 7 partidos a jugarse desde las 17 de nuestro país.



El primer acto lo abrirá Pacers ante Cavaliers, más tarde desde las 19 Wizards se medirá ante Chicago Bulls. A las 20.30 será el turno de Orlando Magic ante Philadelphia 76ers. Desde las 21 jugarán los Houston Rockets ante Kings y 21.30 será el duelo de Raptors vs. Knicks.



Cerca de las últimas horas del año, se podrá ver en acción desde las 22 a los Pelicans de New Orleans y su sensacional figura Zion Williamson ante Oklahoma Thunder. La fecha cerrará a partir de las 23 con el duelo entre Utah Jazz y Phoenix Suns.