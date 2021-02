La indignación y furia de Ruggeri con los audios de Luque

Desde que falleció Diego Maradona el pasado 25 de noviembre, se revelaron muchas internas que involucraban a su círculo íntimo y que dan que hablar. En los últimos días, se filtraron polémicas conversaciones entre Leopoldo Luque, médico personal de Diego, y Agustina Cosachov, psiquiatra.

Ambos profesionales están siendo investigados por las autoridades En algunos de esos audios, se llegó a escuchar la frase "se va a cagar muriendo el gordo", entre otras. Ante esta situación, Oscar Ruggeri, íntimo amigo de Maradona, se mostró muy enojado y realizó un descargo en F90, programa donde es panelista.

"Tengo entendido que él no es un médico que va, te opera y se va a la casa; supuestamente era el amigo, por lo que yo escuchaba. El único que Diego dejaba estar al lado, eran amigos", comenzó diciendo Oscar. Luego, agregó: "Eso me sorprendió a mí cuando escuché los audios ayer. Cuando dicen ‘No, los médicos son fríos’, no. Cuando vos tenés un amigo no tirás cosas por tirar. Yo no lo podía creer ayer”.

“Dije ‘no, no es verdad que pase una cosa así'”, insistió el ex capitán del seleccionado argentino: “Qué loco de tratar así a tu amigo”.