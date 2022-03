La número 1 del Tenis anunció su retiro a los 25 años

En las últimas horas, una inesperada noticia sacudió al mundo del tenis: la australiana Ashleigh Barty, número 1 del mundo actual, anunció su retiro de la actividad, a los 25 años; y a tan solo dos meses de haber conquistado el podio mundial femenino como campeona del Abierto de Australia.

Barty, que cuenta con 15 títulos en su palmarés, entre ellos tres de Grand Slam (el más reciente es el Australian Open que conquistó a fines de enero pasado) anunció su retiro de los circuitos del tenis femenino mediante un comunicado que compartió junto a un video (a modo de entrevista) en sus redes sociales:

Acompañada por su compatriota y ex jugadora Casey Dellacqua, Barty expresó:

“Hoy es un día difícil y lleno de emociones para mí, ya que anuncio mi retiro del tenis. No estaba segura de cómo iba a compartir esta noticia con ustedes, así que le pedí una ayuda a mi buena amiga Casey Dellacqua. Estoy muy agradecida por todo lo que este deporte me ha dado y me voy sintiéndome orgullosa y realizada por todo lo logrado. Gracias a todos los que me han apoyado a lo largo del camino, siempre estaré agradecida por los grandes recuerdos que creamos juntos”.

“Es algo que he estado pensando durante mucho tiempo”, comentó la jugadora australiana que decidió decir adiós desde lo más alto.