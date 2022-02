La selección francesa pidió quitar a Rusia del Mundial de Catar

En el marco de la guerra que está desatando Rusia sobre Ucrania en el territorio vecino donde hasta el momento se han reportado más de 200 muertos civiles, muchas organizaciones han repudiado estos actos y hasta sancionado con quitar a sus sponsors de bandera rusa, entre otros.

Es por eso que la Federación de fútbol de Francia emitió un comunicado en las últimas horas expresando su descontento ante lo que está ocurriendo y además, pidiendo que se excluya a la selección de Rusia del Mundial de Catar 2022.

Noel Le Graet, dijo: “El mundo del deporte, en particular el fútbol, no puede permanecer neutral. No me opondría a una exclusión de Rusia”.

República Checa, quién podría jugar un eventual partido por el repechaje para la clasificación ante la selección rusa si es que estos vencen a la selección polaca, manifestó que se negará a jugar como medida de protesta contra la invasión en Ucrania, en línea con las disposiciones de Polonia y Suecia.

Queda por ver lo que resolverá la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), ya que todavía no ha comunicado su parecer ante la decisión de Polonia y Suecia de no jugar ante Rusia.

Cabe destacar que habían adelantado que "no existen razones para excluir a federaciones y/o equipo por conflicto bélico" y los partidos correspondientes al repechaje que deberían jugar tanto Rusia como Ucrania, se disputarían en escenario neutral.