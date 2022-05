Lucas Castro firmó con Sarmiento

Fin de la ilusión para el futbolista, pero también para varios hinchas de Gimnasia que se entusiasmaban con su regreso. Desde el cuerpo técnico albiazul no estaban convencidos con la llegada de Castro, dada su inactividad. Así, luego de idas y vueltas y carencias de llamados, el Pata optó por aceptar la propuesta de Sarmiento y continuará su carrera en Junín.

El ex-Gimnasia y Serie A de Italia acordó su llegada al Kiwi por un año, y por supuesto no dudó en despacharse en Twitter respecto a su frustrado anhelo de volver al Lobo: “Luego de varios días de confusión y especulaciones varias, me gustaría dejar en claro que desde un principio me puse a disposición de Gimnasia”, dijo.

Y agregó: “Pero ante el no llamado, dentro de distintas posibilidades que se me presentaron en el mercado elegí ir a Sarmiento. Priorizando así un sueño que siempre tuve de jugar con mi amigo de toda la vida. Mi sentimiento hacia Gimnasia no va a cambiar nunca, abrazo Tripero”.