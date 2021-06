Margarita de otoño: Gimnasia espera, el Pulga define...

Con la vuelta de un “alemán” y a la espera de una “pulga”, Gimnasia arrancó ayer una semana de entrenamientos en Estancia Chica, en donde el cuerpo técnico apunta todos los cañones a fortalecer la parte física de los jugadores, con algunas caras nuevas, otros jugadores que se van sumando y otros tantos que siguen sin retomar las actividades.



Si bien es cierto que el Lobo ya tiene a Nicolás Colazzo y que se aseguró a Fratta, la realidad es que se esperaba que esta semana pudiera contar con Luis “La Pulga” Rodríguez, quien hasta anoche no había comunicado la decisión ante la jugosa oferta que le hizo llegar Gimnasia para contratarlo.



“Hicimos una oferta económica insuperable que es inalcanzable para Colón o Atlético de Tucumán. Pero si aún así se dilata la historia o la definición, tampoco podemos esperar tres meses por respeto al socio y al hincha de Gimnasia”, expresó ayer una calificada fuente de la dirigencia del Lobo.



“Sabemos el ofrecimiento que le hicimos y él también sabe y reconoce el interés que mostró Gimnasia por tenerlo. Pero queremos y necesitamos jugadores que también demuestren interés. No digo que él no lo tenga. Pero la propuesta es muy importante como para andar pensando tanto”, comentó la fuente consultada con respecto a la situación de la Pulga Rodríguez como principal apuntado para reforzar al plantel del Lobo.





Tal como anticipó este multimedio, el atacante de Colón de Santa Fe termina su contrato a fin de mes. Sigue de vacaciones luego de consagrarse campeón del fútbol argentino y en el Lobo quieren que se sume cuanto antes.



“Si le preguntan a la dupla, teniendo en cuenta que tuvo pocas vacaciones en comparación a otros jugadores, podríamos esperar. Pero lo que queremos es que se defina la situación”, comentaron desde Gimnasia.



“Si fuera otro jugador ya nos hubiéramos inclinado por otra opción. Pero es un jugador muy importante. Tanto por él como por Cristian Vega seguimos esperando una definición. Gimnasia ya dio el primer paso”, comentaron.



El plantel seguirá entrenando a lo largo de la semana en Estancia Chica, donde se espera por la llegada de Johan Carbonero, ya que Brahian Alemán ya se reincorporó a los entrenamientos.



Asimismo, se aguarda por Guillermo Fratta, debido a que Nicolás Colazzo ya se entrena como un jugador más del plantel.



En el Lobo, mientras siguen esperando a Luis Rodríguez, no ven con buenos ojos una posible negociación por el delantero de San Lorenzo Di Santo, ya que para la dirigencia “no cambia mucho en comparación a lo que teníamos en el plantel cuando Lucas Barrios jugó. Pero por los valores del contrato, preferimos hacer el esfuerzo y apostar todo a la Pulga”, expresaron ante la consulta de este diario.