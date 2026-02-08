Mauro Plastino, ex de ADIP y Unidos de Olmos, jugará ahora en el Celeste

El plantel profesional de Villa San Carlos vive un fin de semana de tranquilidad luego de la jornada amistosa contra San Lorenzo de Villa Castells, aunque ya el grupo dirigido por Pablo Miranda va palpitando el debut en la Primera B Metropolitana que será el sábado que viene a las 17 en el Genacio Sálice contra Flandria.

Tratando de cerrar filas en esta pretemporada, el Pájaro tiene la decisión tomada de darle la oportunidad a Mauro Plastino, delantero de gran andar con la camiseta de ADIP en la Liga Amateur Platense y que viene de marcar varios goles con Unidos de Olmos en el último Regional Amateur.

De no surgir imprevistos, el atacante pondrá el gancho por una temporada, tratando de hacer fuerza en su carrera profesional en un club de AFA importante como es el Celeste.