Camba está en las gateras y el Indio Ortiz hizo un balance de verano

Cuando el Colo Scrignar junto al nuevo presidente decidieron contratar a Hernán Darío Ortiz como director técnico, la decisión estaba más que fundamentada: se buscó a un hombre que está radicado en la región, que conoce como nadie la importancia de Cambaceres para Ensenada y sobre todo que tiene mucha experiencia en el ascenso.

A eso se le suma el carisma y la empatía con la gente de la región por su pasado en uno de los clubes más importantes del fútbol de La Plata.

Ayer, tras haber cumplido un mes del inicio de la pretemporada para poner a punto al equipo de cara al campeonato de la Primera C, el ex defensor y técnico de Gimnasia atendió a El Clásico del diario Hoy y se refirió a los resultados que arrojó la pretemporada y a la puesta a punto del equipo.

Cambaceres realizó una práctica de fútbol en la cancha principal del estadio y tras la misma el director técnico destacó que “estamos teniendo una linda competencia interna con chicos jóvenes y chicos grandes. En el ascenso hay que hacer que entre todos podamos componer una gran familia. Estamos colaborando entre todos”, empezó contando el entrenador.

Después del entrenamiento de fútbol de ayer y tras una serie de amistosos que se jugaron en el mes de enero, Ortiz entiende que “ahora es el momento de afinar la parte futbolística y adoptar más velocidad en la transición de la pelota. Se vienen dos semanas previas a la competencia y como no salimos a ningún lado de pretemporada se nota un poco el cansancio por estar entrenando sin parar en la región hace un mes”.

Con respecto al debut ante Estrella del Sur, el Indio Ortiz fue claro: “Yo busco que Cambaceres salga a todas las canchas a ser protagonista. No soy de mirar lo que hace el otro, en este caso como el rival que tenemos en la primera fecha, porque primero me fijo en lo nuestro”, comentó en relación a Estrella del Sur que le ganó un amistoso a Villa San Carlos hace tres semanas.

Equipo definido

Ayer en el estadio 12 de Octubre, el técnico de Cambaceres paró un equipo con Duva como arquero titular, Odello, Maraia, Trentin Luaysa, Coronel, Fernández, Romero, Contana, Smichdt y Toniolo.