Mercado de pases de técnicos: sigue Damonte en el Globo y Argentinos Juniors quiere a Milito

Huracán decidió ofrecerle un nuevo contrato de director técnico a Israel Damonte. Y si bien todavía faltan acordar términos, todo indica que no habrá inconvenientes, ya que el entrenador había manifestado su voluntad de continuar en el club.



El lunes pasado, Alejandro Nadur había mantenido una reunión con el DT y su cuerpo técnico y, desde entonces, no habían mantenido nuevos contactos. Tras una evaluación interna, se decidió continuar con el proceso iniciado a principios de 2020.

La pretemporada de Huracán comenzaría el jueves y se espera que la dirigencia y Damonte cierren el nuevo vínculo para definir la conformación del plantel para 2021. En principio, la apuesta sería con varios jugadores jóvenes de las inferiores.



En la lista de los técnicos que sí dejaron sus cargos en la Copa Diego Maradona y otros cambiaron de clubes figuran: Mariano Soso (San Lorenzo), Lucas Pusineri (Independiente), Sebastián Beccacece (Racing), Sebastián Méndez (Gimnasia), Ricardo Zielinski (Atlético Tucumán), Alfredo Berti (Central Córdoba), Gustavo Álvarez (Patronato), Diego Martínez (Godoy Cruz), Lucas Hoyos (Aldosivi) y Leandro Desábato (Estudiantes).



Rápidamente, apenas dos meses después de confirmar su retiro como jugador, Fernando Gago decidió asumir su primer reto como entrenador de un equipo profesional. Será nuevo DT de Aldosivi de Mar del Plata con un récord: será el más joven (34 años) entre sus pares de Primera. Asumirá el jueves.



Por otro lado, en Argentinos se fue Diego Dabove y Gabriel Milito es el principal candidato. En Atlético Tucumán, Omar de Felippe es el nuevo DT luego de la salida del Ruso Zielinski.

Mientras que en Central Córdoba, Gustavo Coleoni se hizo cargo nuevamente tras haber renunciado en marzo de 2020.



A su vez, Estudiantes se aseguró a Ricardo Zielinski, tras la salida del Chavo. Fue confirmado hace unos días después de su desvinculación de Atlético Tucumán.



Mientras tanto, en Gimnasia, Mariano Messera y Leandro Martini fueron oficializados como estables tras el interinato pos-Maradona. Obtuvieron muy buenos resultados en la Copa, llegando a puestos finales.



En Godoy Cruz, un viejo conocido se hizo cargo de los mendocinos. Sebastián Méndez puso primera en el Tomba y reemplazó a Diego Martínez. En Independiente, a Lucas Pusineri no le renovaron y Crespo es el principal candidato.



Siguiendo en esa línea, en Racing, Juan Antonio Pizzi fue confirmado tras la salida de Sebastián Beccacece. Y por último, en San Lorenzo, tras la salida de Mariano Soso, Dabove es el gran candidato.