Miguel Russo: “Hablo de San Lorenzo y nada más”

Cultor de un estilo que sabe cómo sacar la pelota para afuera cuando no es necesario comprometerse por demás. “No hagas conjeturas”, se adelantó Miguel Ángel Russo, para sostener la decisión primaria que tomó apenas se sentó en la sala de conferencias de prensa después de la derrota de su equipo ante Platense. “Hablo de San Lorenzo y nada más. No hablo de rumores”, había sido la parte sustancial de su primera respuesta de la noche, apenas después de aclararle a otro periodista que no haga (esa pregunta) “porque no te voy a responder nada”.

El tema, la pregunta del millón, era sobre la chance que ya es un secreto a voces, que indica que el DT asumirá próximamente en Boca. Es que además del resultado que deparara la semifinal que se jugó en el Nuevo Gasómetro (contemplando que podría haber derivado en un clásico entre el Ciclón y Huracán en la final), la expectativa sobre lo que dijera post partido quien es el hombre apuntado por Juan Román Riquelme era lo que motivaba que la atención se centre allí, en la parte baja del Pedro Bidegain.

“Perder no te gusta, quedar eliminado tampoco. Es un grupo muy lindo, estamos dolidos, pero hay que seguir. Estos días son duros, hoy es un día duro”, arrancó Miguel antes de analizar lo que significó el partido.

“Buscarán otro camino los jugadores, los más grandes, es normal que ocurra. Me quedo con el profesionalismo que han tenido. Hicimos todo en silencio, hablamos mucho entre nosotros y a nivel de grupo hemos hablado mucho con los chicos, tienen que seguir teniendo experiencia, no es simple ni fácil”, analizó Miguelo, casi como un balance final de una gestión turbulenta que -para sorpresa de muchos- terminó con su equipo peleando el campeonato hasta casi el final.