Nacho Fernández: "River es un rival ganable"

Nacho Fernández disputará una serie especial frente a River, con el cuál ganó varios títulos de la mano de Marcelo Gallardo. El ex Gimnasia palpitó el duelo que disputará con Atlético Mineiro, el próximo miércoles en el Monumental por Copa Libertadores.

Sobre lo que será el duelo ante los de Nuñez, destacó: "Es un River ganable y más sabiendo de que local está sufriendo un poco", destacó en diálogo con Espn F12. Por otro lado, destacó que será una serie pareja: "Creo que es un 50 y 50, los dos tenemos las mismas chances. River por lo que viene demostrando en los últimos años y nosotros porque queremos demostrar lo que hicimos en la fase de grupos. Tenemos con qué pasar de fase".

Por otro lado, se refirió a la polémica serie ante Boca, donde al Xeneize le anularon dos goles legítimos: "Yo lo que protestaba era lo de Briasco, en la cancha se vio un empujón, yo lo vi. Yo en un momento me excedo en la protesta al árbitro, lo empujo, pero explicándole la jugada. Por eso no me amonestó. Después el VAR te lo pasa en cámara lenta, en distintas imágenes y parece muy leve".