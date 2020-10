Pelé festeja sus 80 años, mientras que Messi va por su reinado

Sin lugar a dudas Pelé, Edson Arantes do Nascimento, es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. El brasileño, en el día de hoy, está cumpliendo 80 años y lo celebra a lo grande.

El exjugador posee innumerables récords en su carrera, como el único campeón en tres oportunidades de la Copa del Mundo (1958, 1962 y 1970) y el máximo goleador en una misma institución, además de estar en el Top 3 en la historia del fútbol.

En sus redes sociales, el brasileño publicó un video agradeciendo a todos por los saludos: “Gracias a todos por tantos mensajes y augurios que me llegan de todo el mundo, pero fundamentalmente a Dios por dejarme llegar a esta edad. Gracias a Dios también por la salud y porque estoy lúcido. No tan inteligente, pero lúcido. Espero que cuando me toque ir al cielo, Dios me reciba del mismo modo en que tanta gente me recibe aquí en la tierra gracias a nuestro amado fútbol”, afirmó.

Pelé nació el 23 de octubre de 1940 en Tres Caracoes y se metió en la historia grande del deporte con el Santos y con la selección de Brasil. En total obtuvo tres Mundiales, dos Copas Libertadores, dos Copas Intercontinentales y una Supercopa de Campeones Intercontinentales. Al mismo tiempo ganó seis títulos con Santos en la liga de Brasil, como así también un campeonato con el New York Cosmos, club con el que se retiró, en la liga de los Estados Unidos.

Durante todos estos últimos años, el brasileño fue comparado con las dos más grandes estrellas del fútbol argentino: Diego Maradona y Lionel Messi. La Pulga, con el tanto del último partido ante Ecuador por las Eliminatorias, quedó a tan solo seis goles de Pelé como el futbolista con más goles a nivel sudamericano en las selecciones. El argentino posee 71, mientras que O Rey tiene 77.

Al mismo tiempo, Messi lleva 636 goles con el Barcelona, y se ubica a nueve gritos de superar el récord que posee justamente el brasileño, como el jugador con más tantos en un solo club en la historia.

Por lo tanto, hoy, no solo Pelé celebra su cumpleaños número 80, sino que el mundo del fútbol le hará llegar sus saludos a uno de los mejores jugadores de la historia que vio el deporte.