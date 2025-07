Que Mercato se enfrenta con Leñatero Gris en cotejo común

Martes de acción en el Teatro del Turf del barrio Hipódromo con un programa de diez carreras comunes, entre las 14.30 y las 19. Sin un cotejo de carácter jerárquico, el Premio “Furious Key” (1.200 mts.) es el mejor rentado de la tarde, en el cual van a participar 14 ejemplares a la búsqueda de una victoria que les permita abandonar la ínfima categoría. Confiaremos nuestro voto a Que Mercato, un hijo de Il Mercato, que viene de quedarse “corto” en la atropellada de su debut, luego de superar una mala suelta y en cancha pesada. Dejado atrás el estreno, va a mejorar.

Compromiso reservado para potrillos de 3 años que no hayan ganado, ocupa el séptimo turno de programación, con un premio de $3.305.000 de recompensa para el ganador. Como dijimos, destacamos las máximas posibilidades de Que Mercato que viene de debutar con un buen tercer puesto de Garboso Frank a cinco cuerpos sobre pista pesada y luego de superar una suelta que no fue buena. Pagado el derecho de piso del debut le vamos a dar la derecha. Pero cuidado con rivales que no se la harán fácil, tal el caso de Leñatero Gris que en las cinco salidas defendió los boletos de la mayoría pero que siempre le faltan “cinco para el peso”; quizás hoy sea el día. Farale, High Color y Contrabando, también se presentan como serios opositores.

Se viene un carrerón…¡Hagan juego, señores!

Hoy, un “pirulo más” para los sangre pura de carrera

Una particularidad del turf es el cambio de edad del sangre pura de carrera. De esta forma se dispuso que todo caballo cumple un año cada 1° de julio sin importar la fecha de nacimiento. Eso sí, debe nacer entre el 1º de Julio y el 31 de Diciembre; el que nazca fuera de esa fecha será considerado no puro y no podrá participar en ninguna competencia que requiera la documentación reglamentaria. De tal forma que los ejemplares a partir de hoy tienen “un pirulo más”.

CANDIDATOS PARA HOY EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA

1ra.) 1 – 9 – 5

2da.) 3 – 5 – 7

3ra.) 8 – 6 - 9

4ta.) 9 – 4 – 8

5ta.) 3 – 4 - 10

6ta.) 9 – 6 – 4

7ma.) 12 – 9 – 6 - 5

8va.) 12 – 9 – 1

9na.) (5 – 5 A) - 2 - 9

10a.) 2 – 10 – 7 - 9