River comienza la Libertadores ante Fluminense

Luego de quedar eliminado a instancias de semifinales frente a Palmeiras en la última edición, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo emprenderá mañana una nueva ilusión en la Copa Libertadores.

En esta oportunidad, el Millonario tendrá su estreno en el mítico Estadio Maracaná frente a Fluminense, en lo que será la primera fecha del Grupo D de este certamen internacional. Pensando en este partido, el entrenador del equipo de Núñez tendría una sola duda en la defensa.

Según trascendió en las últimas horas, el Muñeco recibió la buena noticia de que podrá contar con Agustín Palavecino dentro de la alineación titular, luego de que el ex-Platense sufriera una lesión en uno de sus glúteos. Además, Nicolás de la Cruz volvió a completar un entrenamiento sin inconvenientes y estaría en el mediocampo para acompañar a Enzo Pérez. Sin embargo, la incógnita que aún Gallardo no ha develado es quién ocupará un lugar en la zaga central.

El interrogante que tiene el DT pasa por definir si ratificará la defensa de los últimos dos compromisos con David Martínez como segundo marcador central o si apelará a la experiencia de Jonatan Maidana en el debut copero para acompañar a Paulo Díaz. Mientras tanto, Javier Pinola continúa con la recuperación de la fractura en su antebrazo derecho.

Por último y no menos importante, en la ofensiva no estará presente Matías Suárez, que aún no está recuperado de su sinovitis en la rodilla, y Lucas Beltrán compartiría el frente de ataque con Rafael Santos Borré y Julián Álvarez.