Andújar le respondió a Weigandt por el estado la cancha

El arquero respondió las críticas que el lateral de Gimnasia, Marcelo Weigandt, le hizo al campo de juego en el clásico. “Jugué en el San Siro, en el Olímpico de Roma y esta cancha está a la vanguardia”, disparó Andújar.

El 0 a 0 del domingo dejó poco fútbol, pero como todo clásico, hubo polémicas. La empezó el Chelo Weigandt, quien criticó el estado del campo de juego del nuevo estadio de Estudiantes y ahora el que le respondió fue el capitán del Pincha.

“El campo de juego estuvo muy mal. No se podía parar la pelota, la cancha está rota”, tiró el exjugador de Boca. Y Andújar no se la dejó pasar: “Es una cancha difícil, porque es diferente. Tiene otra tecnología. No tiene pozos, no tiene imperfecciones”, afirmó Andújar en diálogo con Cielosports.

Y luego, también puso en la mesa su experiencia en estadios europeos: “Yo jugué en San Siro, en el Olímpico de Roma y esta cancha está en la vanguardia. Que cada uno diga lo que quiera, pero no está mala. Este es un campo distinto, que es mixto, que siempre está verde, que la pelota va más rápido y pica más”, afirmó.

En ese sentido, insistió con el concepto, explicando las características de un terreno que tienen pocos estadios en el país: la del Millonario y el estadio Ciudad de La Plata, son las otras. “Ahora la de River es igual, entonces tan mala no debe ser si apostó al mismo sistema. Esto ya lo tienen el Bernabéu y el San Siro”, concluyó.