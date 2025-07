Rugby: el entrenador inglés presionó a Los Pumas: “Son los favoritos”

Los Pumas se preparan para un nuevo desafío internacional: este sábado recibirán a Inglaterra en La Plata, en el primer test de la ventana de julio. Y, en la previa, Steve Borthwick, entrenador del seleccionado inglés, sorprendió al señalar que Argentina es “la favorita” para llevarse la victoria.

En una charla con el podcast Rugby Union Weekly, Borthwick destacó el crecimiento del equipo que dirige Felipe Contepomi y sostuvo que ahora son ellos quienes cargarán con la presión. “Esta serie es fantástica para nosotros, pero el verdadero desafío lo tienen ellos. Están en casa, vienen en ascenso y son los que tienen todo por demostrar”, expresó el head coach de La Rosa.

Y fue más allá al remarcar que el seleccionado argentino ya no puede esconderse bajo la etiqueta de “no favorito”. “En cada partido suelen jugar como si no tuvieran nada que perder, pero esta vez no es así. Ahora son los favoritos, y eso es algo que tendrán que manejar tanto los jugadores como el cuerpo técnico”, afirmó Borthwick.

Ingleses y argentinos se vieron las caras en 28 ocasiones desde su primer cruce en 1981, que terminó en empate 19-19 en Buenos Aires. El historial marca una amplia ventaja para los europeos, con 22 triunfos frente a cuatro de Los Pumas y un empate. La última vez que los albicelestes se impusieron fue en Londres, en 2022. En suelo argentino, el recuerdo más reciente de un triunfo data de 2009, en Salta, por un ajustado 24-22.

La cita del sábado será mucho más que un test match: será una medida del presente y del carácter de ambos seleccionados.

El posible equipo de Los Pumas para enfrentar a Inglaterra

1. Thomas Gallo

2. Julián Montoya

3. Francisco Gómez Kodela

4. Lucas Paulos

5. Pedro Rubiolo

6. Pablo Matera

7. Juan Cruz González

8. Facundo Isa

9. Gonzalo Bertranou

10. Santiago Carreras

11. Rodrigo Isgró

12. Justo Piccardo

13. Lucio Cinti

14. Ignacio Mendy

15. Benjamín Elizalde