Scaloni habló en la previa del duelo con Perú

Al igual que en la antesala al partido por la fecha 2 de las eliminatorias ante Paraguay en el Monumental, la presencia o no de Lionel Messi en el duelo ante Perú en Lima, hoy desde las 23, es la gran incógnita que rodea a la Selección argentina. Lionel Scaloni habló antes de partir a Perú y aseguró que definirán hoy si juega o no. “Está bien, se viene entrenando”, inició el DT sobre el presente del 10. “Sigue sumando entrenamientos y tomaremos la decisión mañana, si está bien jugará, es lo que todos queremos”, afirmó el entrenador sobre la posibilidad de ver al capitán en cancha en el estadio nacional. Igualmente no hizo ninguna aclaración sobre la chance de que fuera titular o suplente, como fue ante el conjunto dirigido por Garnero en Buenos Aires. Luego habló sobre la posibilidad de en algún momento hacer compartir el ataque a Leo con Lautaro Martínez y Julián Álvarez, como alguna vez había hecho con el capitán, el Toro y Sergio agüero en el 2019. “Son decisiones del partido, del momento... Hoy estamos bien como estamos y a lo mejor el equilibrio no haría falta romperlo pero, como siempre digo, estamos abiertos a todo según el partido que sea”, explicó Scaloni. “en principio, como dije el otro día, la idea es que jueguen dos delanteros siempre y después los atacantes son siempre de diferente característica”, haciendo referencia a que los distintos delanteros pueden abrirse un poco y aportar desde las puntas.