Scaloni sumó un nuevo jugador a la prelista del Mundial

Según trascendió desde Gremio de Porto Alegre, el defensor Walter Kannemann fue convocado por Lionel Scaloni para sumarse a la prelista del Mundial de Catar, a 20 días para el inicio del certamen. Al tratarse de una nómina previa, de 55 jugadores, no existe obligatoriedad de su publicación, por lo cual desde la AFA no han hecho ningún anuncio al respecto. Esto no quiere decir que el exzaguero de San Lorenzo vaya a ser parte de la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán a la Argentina en el torneo que comenzará el 20 de noviembre, pero sí es una señal de que existe cierta preocupación por la salud de los integrantes del equipo albiceleste.

El defensor de 31 años jugó seis partidos con la camiseta de la Selección, el último de ellos el 13 de octubre de 2019 en el triunfo 6-1 ante Ecuador en un amistoso en el que fue titular. Es que Kannemann fue convocado varias veces por Scaloni a comienzos del ciclo, en 2018, incluso jugó algunos minutos en la victoria 3-0 contra Guatemala en el debut del director técnico que, por entonces, era interino.

Incluso, se suponía que sería incluido en la nómina para la Copa América 2019, pero poco antes de que comenzara el torneo sufrió una fractura en la segunda vértebra. Después de aquella lesión, volvió a ser convocado para las fechas FIFA de octubre y noviembre de aquel año y solo sumó minutos ante Ecuador.

Si bien la lista preliminar no fue oficializada por la Asociación del Fútbol Argentino, en la lista original de 55 jugadores hubo 13 defensores: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Juan Foyth, Facundo Medina, Nehuén Pérez, Lucas Martínez Quarta y Marcos Senesi. A todos estos se sumó ahora el zaguero de Gremio.