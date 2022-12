Sin Cristiano Ronaldo desde el inicio, Portugal vapuleó a Suiza

En el transcurso de la jornada de ayer por la tarde, y luego de la sorpresiva victoria de Marruecos en los penales ante España, Portugal se enfrentó a Suiza.

Sin Cristiano Ronaldo desde el once inicial por una decisión del entrenador Fernando Santos, el elenco luso vapuleó a los helvéticos por 6 a 1 y se metió entre los ocho mejores equipos de la Copa del Mundo. Dicho esto, el reemplazante de CR7 se despachó con un triplete, mientras que el resto de los goles de la victoria los hicieron Pepe, Rafael Leão y Raphael Guerreiro.

Los portugueses, que venían de seer líderes del Grupo H, comenzaron mejor en el encuentro y rápidamente lograron ponerse en ventaja. A los 17 minutos, Gonçalo Ramos, que jugó en el once titular en lugar del ex Real Madrid, controló en el área, giró para la zurda y sacó un tremendo remate que se colgó en el ángulo derecho de Yann Sommer. Apenas pasada la media hora de juego, tras un córner desde la izquierda, Pepe ganó de cabeza en el área y estiró la ventaja en el marcador, con la que se fueron cómodamente al descanso.

En el complemento, Portugal salió con todo en búsqueda de liquidar el partido y en apenas seis minutos volvió a aparecer Ramos, que empujó un buscapié de Diogo Dalot y empezó a establecer la goleada, que siguió agrandando Raphael Guerreiro minutos más tarde con una gran definición ante el arquero Soomer.

A los 13 minutos, Manuel Akanji descontó, pero lejos de sentirlo, los lusos fueron por más. Cuando iban 22 minutos, luego de una gran combinación ofensiva, Ramos la picó con clase ante el achique del golero del Borussia Mönchengladbach y decretó su hat-trick.

En el descuento, Rafal Leão le puso cifras definitivas al 6 a 1 con un golazo y, de esta manera, le dio la fiesta a su país, que se metió en los mejores ocho del mundial. Ahora, su rival será Marruecos, que eliminó a España y quiere seguir dando la sorpresa como hasta ahora.

El motivo de Ronaldo en el banco de suplentes

La ausencia de Cristiano Ronaldo desde el arranque ante Suiza fue algo que llamó la atención. Anteriormente Cristiano fue reemplazado ante Corea del Sur promediando el segundo tiempo y dejó en claro su fastidio con la decisión del DT haciendo gestos. Más tarde, el entrenador habló en conferencia de prensa y dejó en claro que los gestos de CR7 no le habían caído para nada bien, por lo que no se descarta que, más allá de lo futbolístico, la determinación de no contar con el Bicho desde el comienzo en los octavos de final haya estado relacionado con este episodio.