Tapia no retrocede y defiende al fútbol argentino

Tras el pedido de veedores por parte de la IGJ, la Asociación del Fútbol Argentino salió con firmeza a respaldar su gestión institucional y Claudio “Chiqui” Tapia recibió un fuerte apoyo político y dirigencial. El mensaje fue claro: autonomía, transparencia y defensa de los clubes como eje del modelo.

La jornada dejó una fuerte respuesta institucional de la Asociación del Fútbol Argentino frente al planteo de la Inspección General de Justicia. Lejos de mostrarse a la defensiva, la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia ratificó su postura con un comunicado sólido y con respaldo pleno de los clubes que integran la estructura del fútbol argentino.

Desde la AFA remarcaron que la veeduría solicitada “no implica sanción ni interferencia”, pero cuestionaron la contradicción en la calificación de “graves irregularidades” sin que exista resolución firme alguna. En ese sentido, la entidad sostuvo que los balances fueron presentados y que los trámites administrativos se encuentran en curso, dentro de los plazos y mecanismos correspondientes.

El mensaje no fue solo jurídico. Fue político e institucional. La conducción de Tapia volvió a marcar su postura histórica en defensa del modelo de clubes sociales frente a cualquier intento de avanzar hacia las Sociedades Anónimas Deportivas. “El fútbol argentino es de sus clubes, de sus socios y de sus hinchas”, expresó el presidente en un cierre que resonó fuerte puertas adentro y afuera de la calle Viamonte.

En lo deportivo, la gestión Tapia muestra resultados concretos: campeonatos mundiales con la Selección Mayor, títulos juveniles, crecimiento del fútbol femenino, federalización del ascenso y estabilidad en torneos nacionales e internacionales. El respaldo de las ligas del interior y del ascenso volvió a quedar evidenciado en estas horas, donde distintos dirigentes manifestaron apoyo al presidente.

También en el plano social, la AFA ha reforzado programas comunitarios, capacitaciones y convenios institucionales que fortalecen el rol del fútbol como herramienta de inclusión. La postura frente a la IGJ, en ese contexto, se inscribe dentro de una defensa más amplia de la autonomía institucional.

Tapia, que atraviesa uno de los ciclos más exitosos en la historia moderna del fútbol argentino, dejó en claro que recurrirá a la Justicia para dirimir cualquier controversia. El mensaje fue directo: el fútbol no se entrega ni se debilita por disputas políticas.

La pelota, ahora, pasa al terreno judicial. Pero en el mundo AFA hay una certeza: la conducción se mantiene firme y el apoyo interno es contundente.