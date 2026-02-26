Tras el escándalo, el Real eliminó al Benfica de Prestianni

Luego del escándalo que se armó en el partido de ida en Portugal por las acusaciones de racismo contra Gianluca Prestianni, que fue inhabilitado para jugar la vuelta, Real Madrid se impuso por 2-1 sobre Benfica en el Estadio Santiago Bernabéu y se metió en los octavos de final de la UEFA Champions League con un 3-1 global. Rafa Silva abrió el marcador para los lusos, capitaneados por Nicolás Otamendi y con minutos de Enzo Barrenechea, pero el Merengue, que contó con el ingreso de Franco Mastantuono, lo dio vuelta gracias a Aurelien Tchouameni y Vinicius Junior, protagonista de la controversia con el delantero argentino.

Con Real Madrid, Atlético de Madrid y París Saint-Germain como ganadores de sus cruces de Playoffs, se definieron los 16 equipos que jugarán los octavos de final de la Champions League, que sorteará su cuadro definitivo el viernes 27 de febrero en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza.