La llamativa decisión que tomó la dirigencia de Cambaceres

La expulsión de Mauricio Romero en el debut ante Estrella del Sur dejó mucha bronca puertas adentro en Defensores de Cambaceres. El episodio, considerado innecesario y evitable, no cayó nada bien ni en el cuerpo técnico ni en la dirigencia, que rápidamente decidió tomar cartas en el asunto para sentar un precedente claro de cara a lo que viene.

El ex volante de Deportivo Español vio la tarjeta roja luego de aplicar un golpe de puño a un rival frente a la mirada directa del árbitro, quien no dudó en expulsarlo de inmediato. La acción, lejos de ser una jugada de juego, fue interpretada como un acto de indisciplina que perjudicó al equipo en su estreno.

Ante esta situación, el presidente Pablo Díaz, en consenso con Hernán Darío Ortíz y sus colaboradores, se resolvió implementar una medida que regirá desde ahora en adelante: todo futbolista que sea expulsado en una acción evitable deberá afrontar una multa económica. Para los de Ensenada se viene Argentino de Rosario, tratando de mejorar y conseguir la primera alegría del año.