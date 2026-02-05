Tenis: Argentina se prepara para la Copa Davis

La Selección Argentina de Tenis YPF de Copa Davis se entrenó por tercer día consecutivo en Busan, donde continúa ajustando detalles en la previa de la serie ante Corea del Sur por la primera ronda de los Qualifiers 2026, que se disputará entre el viernes 6 y el domingo 8 de febrero sobre las canchas rápidas y cubiertas del GijangGymnasium, con capacidad para 3.700 espectadores.

Los primeros argentinos en tomar contacto con la cancha este miércoles fueron el platense Thiago Tirante, quien, al ubicarse en el puesto 95 del ranking mundial, es la primera raqueta del conjunto nacional. Entrenó primero con el pilarense Federico Gómez (134°) y luego con el nacido en Berazategui Juan Pablo Ficovich (172°), último en sumarse a la nómina de los cinco debutantes con la camiseta albiceleste tras la baja de último momento del doblista Andrés Molteni (24° en dobles), afectado por problemas físicos.

Al término del entrenamiento, Tirante analizó lo que significa debutar en una serie en la que todos los integrantes del equipo vivirán su primera experiencia oficial en Copa Davis y destacó el clima que se vive dentro del plantel: “Sí, creo que quita presión, porque estamos todos en la misma situación. Todos debutamos y para nosotros es todo nuevo. Salvo Marco, que ya estuvo como sparring en varias series, aunque no es lo mismo”.

La serie, que pone en juego el pase a la segunda ronda de los Qualifiers 2026, se iniciará el viernes 6 (a partir de las 23:00 hora argentina) y culminará en la madrugada del domingo 8 (no antes de la 1:00). Los partidos serán transmitidos por TyC Sports y DSports.