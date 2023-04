Thierry Henry repudió los silbidos a Messi

La derrota de ayer del PSG frente al Lyon por 1 a 0 emperó el clima tenso que hay con los fanáticos por el rendimiento del equipo. En la previa de este encuentro, Messi volvió a ser silbado en el Parque de los Principes y Thierry Henry, campeón del mundo con Francia en 1998, repudió lo ocurrido.

"Es vergonzoso escuchar los silbidos del Parque. No se puede silbar a uno de los mejores jugadores del equipo con 13 goles y 13 asistencias" dijo el ex compañero de Lionel en el Barcelona.

A su vez, comparó la situación con la Selección Argentina y el rendimiento del 10: "En Argentina es el jefe. Ya ves cómo lo miran los jugadores en Argentina. Podrían morir por él. Cuando Leo siente eso, no se lo puede enfrentar. Aquí es diferente".

Por otro lado, no vio mal una posible vuelta de Messi al Barca: "Tiene que volver a Barcelona por amor al fútbol y porque no se fue como debería. Los llantos de su despedida me lo demuestran".

El compañero de Henry en la selección francesa campeona del Mundo en 1998 y además ex culé, Emmanuel Petit, también defendió al astro argentino. "Messi es el maestro de la orquesta, él dirige y son los otros jugadores, a su alrededor, los que tienen que hacer los esfuerzos" afirmó y agregó: "Los silbidos a Messi son un insulto al fútbol, vete ya de ese club Leo".

Por su parte, el DT del PSG, Christophe Galtier, también habló al respecto: "Es muy duro. Es un jugador que da mucho. Hoy Leo intentó, logró algunas situaciones pero él también se perdió. Dio muchísimo en la primera parte de la temporada pero no podemos esperar todo de él".