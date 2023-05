Tras bajarse de Roland Garros, Nadal le puso fecha de vencimiento a su carrera

Lamentando su actual situación personal en lo deportivo, Rafael Nadal anunció en público, tal como se preveía en las últimas horas, que no jugará Roland Garros y le puso fecha de vencimiento a su extensa carrera. “Voy a intentar encarar el año que viene con garantías de poder hacer lo que yo diría, o intuyo, creo será mi último año”, dijo el tenista español en una esperada conferencia de prensa realizada en la academia de tenis que tiene en su Mallorca natal. “Estoy triste, pero hay que aceptar las cosas. Te podés enfadar, que es lo que hago, pero a partir de ahí tenés que ver el futuro”, reconoció el tenista oriundo de Manacor.

“Se hace imposible en este momento y después de muchos años sin faltar a esta cita (por Roland Garros), porque mi cuerpo toma esta decisión”, explicó Nadal. Y agregó: “No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses. Han sido años complicados aunque lo enmascaran las victorias. Mi día a día ha sido de un nivel muy bajo”. Pero de todos modos, aclaró rotundamente: “Voy a parar, no voy a entrenarme”.

Respecto de 2024, el tenista, actual número 14° del mundo, dijo con la tranquilidad de su tono de voz que lo caracteriza: “Quiero encarar probablemente lo que será el último año de mi vida deportiva con las garantías de poder disfrutarlo y si sigo jugando en este momento, no creo que eso ocurra el año que viene”. Y seguido a esto, concluyó: “Creo que no merezco terminar así, creo que me esforcé deportivamente para que mi final deportivo no sea en esta conferencia de prensa. Me voy a esforzar para que no sea así. Esa siempre ha sido mi filosofía. Voy a intentar regenerar mi cuerpo en estos meses, esto es volver a empezar”.