Víctor Ayala: "Adiós es una palabra difícil de expresar después de tres años en este hermoso club"

Tras varias temporadas en Gimnasia, Víctor Hugo Ayala tuvo hoy su último entrenamiento en Estancia Chica luego de que se venciera su vínculo y no renovara con el club.

Luego de tres años, con grandes actuaciones y la mayoría de sus presencias con la albiazul en el equipo titular, el jugador continuaría su carrera en Sol de América de Paraguay.

De esta manera, Ayala publicó en su cuenta de Instagram: "ADIOS una palabra dificil de expresar despues de 3 años de momentos vividos en este hermoso club. Donde no solo yo sino toda mi flia le tomó un cariño especial, ese cariño de demostrar en cada partido con momentos buenos o no tanto pero siempre dejando todo por esta camiseta".

"Camiseta que me llevó a conocer al mejor de todos los tiempos, a esa persona que tiene mil apodos y muchos lo llaman ‘’D10S’’ persona que demostró no solo a mi sino a todo el plantel ese cariño que me llevó a tener una relación muy buena con el.. que me hizo echar lágrimas aquel 25 de noviembre del 2020 al partir", agregó el jugador en referencia a su ex entrenador Diego Armando Maradona.

En ese sentido, continuó: "No me quedan mas que palabras de agradecimiento a Gimnasia y parte del plantel que trabaja dia con dia en este hermoso club, a los hinchas por demostrarme el cariño de siempre en cada momento sea bueno o malo pero uno es humano y a veces se equivoca. Eternamente ‘’GRACIAS’’…me voy por la puerta grande cumpliendo y cerrando un ciclo con el club.. no es un adios es un hasta pronto".