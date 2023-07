Villa San Carlos tiene equipo definido

El plantel profesional de Villa San Carlos estará enfrentando en la tarde de este domingo a Cañuelas, desde las 15.30, en el Estadio Genacio Sálice de Berisso, donde el conjunto comandado técnicamente por Leandro Martini intentará conseguir un triunfo que le permita escalar posiciones importantes en la tabla.

Luego del puntazo obtenido en el Monumental de Villa Lynch ante la UAI Urquiza, el primer equipo del Celeste tiene el ánimo en alza e intentará seguir haciendo los deberes, ahora por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Primera B Metropolitana. El objetivo, alcanzar a Talleres de Remedios de Escalada en la cima, pero con los ojos también en los puestos de Reducido de la tabla anual.

El Villero viene haciendo una temporada interesante, pese a algunos momentos donde la irregularidad no le permitió sumar de a tres, y se ha convertido en uno de los elencos más importantes de la temporada. Está tercero en la tabla del año, con 32 unidades, a ocho del líder San Miguel, que no viene haciendo una segunda parte del año.

Para el compromiso en su fortaleza de Berisso, el cuerpo técnico tiene decidido meter en el once nuevamente al emblema Ignacio Oroná, que reemplazará al volante surgido de las inferiores de Estudiantes, Ángel Acosta. Luego, no habría modificaciones con respecto al once que viene de igualar sin goles frente al Furgón.

Vale repasar que la fecha comenzará este sábado y se extenderá hasta el martes, en una jornada muy larga y que tendrá muchos partidos, algunos muy interesantes, como el de Talleres visitando a Fénix el lunes por la noche.