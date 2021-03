Zielinski, sobre Diego García: “No tengo mucha información”

El entrenador de Estudiantes Ricardo Zielinski confesó haber hablado con el volante uruguayo Diego García, quien quedó implicado en una investigación por violación a una exjugadora de hockey del club.

“No tengo mucha información y preferiría no opinar del tema porque no tengo argumentos”, explicó el director técnico.

Ayer a la mañana trascendió que el jugador había regresado a trabajar en el predio de City Bell, pero desde la Comisión Directiva confirmaron que no está autorizado a “pisar el Country. No vuelve más”, enfatizó ayer una importante fuente de Estudiantes, en alusión a la complicada situación.

A todo esto, futbolistas del plantel del Pincha que participaron del encuentro en El Rodeo la tarde del miércoles recibieron el asesoramiento de abogados (ver aparte) y deberán colaborar con la Justicia para que se esclarezca el hecho prestando declaración testimonial.