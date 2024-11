Adiós a Quincy Jones

A los 91 años falleció Quincy Jones, músico, compositor, productor y guía de artistas como Aretha Franklin, Ray Charles, Frank Sinatra y Michael Jackson.

La noticia del fallecimiento fue confirmada por su agente, Arnold Robinson, en un comunicado. “Con el corazón lleno pero todo, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones. Y aunque esta es una perdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él. Era verdaderamente único y lo echaremos de menos profundamente”.

A lo largo de su extensa carrera, que inició con su paso por Berklee College of Music en Massachusetts, se dio a conocer como arreglista de famosos, como Duke Ellington, Count Basie y Charles. Fue el trompetista de Elvis Presley y no paró de producir, obtuvo 27 Grammy y creó emblemáticas bandas de sonido de películas como El color púrpura, En el calor de la noche, El mago, Apartamento para tres, y el clásico We are the world, de USA for Africa.