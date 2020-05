Adriana Aguirre: “El artista debe valorarse cobrando por su trabajo”

Dueña de una figura escultural y un carisma inigualable, Adriana Aguirre construyó un oficio sobre la base de esfuerzo y perseverancia. Durante su carrera supo protagonizar películas con los capocómicos Alberto Olmedo y Jorge Porcel, fue primera vedette en las revistas más resonantes de la calle Corrientes y también se convirtió en una figura de otros universos como la radio y la televisión.

En diálogo con diario Hoy, la artista reflexionó sobre la trayectoria lograda y expresó cuáles son sus sensaciones encontradas en el confinamiento obligatorio que rige para evitar la expansión del coronavirus. Además reveló que su matrimonio de 26 años junto al abogado Ricardo García llegó a su fin.

—¿Cómo es tu presente laboral?, ¿tenés proyectos para más adelante?

—Ninguno, porque trabajaba en Mar del Plata y el día 15 de marzo cancelaron la temporada de todos los teatros. Somos los primeros en que ser levantados y los últimos que vamos a aparecer; junto con el fútbol, los recitales de los cantantes. De esta manera, mi presente laboral no existe. Estaba en una obra junto al Mago Black, Torri en la Súper Revista 2020 y la verdad es que tuvimos un verano fabuloso hasta que pasó esto.

En mi caso, tenía contrato hasta Semana Santa. Respecto a otras propuestas, serán para el verano, con todas las reglas de seguridad que tendrán que darme los productores que serán el uso de barbijo y la ocupación de las butacas de por medio. Además, si la capacidad es de 400, ingresarán 200. Así que veremos cómo arreglaremos el tema económico en ese caso. Debemos tener en cuenta que estamos ante una pandemia que va a seguir durante el verano y hasta que aparezca la vacuna, el mundo entero va a estar temblando.

—¿De qué manera vivís este momento tan inusual?

—La pandemia me toma bien parada pero ya se está haciendo muy larga la cuarentena. Cumplimos 70 días y vamos a terminar con 80. Es la más larga del mundo. Entonces, me parece que se desestabiliza mi sistema nervioso, no aguanto tanto tiempo estar encerrada, eso me provoca una gran angustia y estrés, ambas cosas. Es más, tuvieron que venir dos médicos a atenderme. Fui a ver al mío de cabecera. Debo salir a caminar aunque sea una vuelta manzana o las cinco cuadras por día que están permitidas por el Gobierno. Vamos a ver cómo lo puedo solucionar, y por supuesto que comenzaré terapia para que me contengan. Se me está produciendo un daño psicológico que creo le está pasando a muchísima gente. El tiempo libre sobra, así que leo libros.

Tengo una biblioteca enorme y me quedaron algunos pendientes porque trabajo mucho. También entreno, porque armé un pequeño gimnasio en casa y ayudo con la comida a la señora que está en casa, hablo mucho con amigas por teléfono. Además me relaciono a través de Instagram. Trato de ocuparme de la mejor manera posible pero sobra tiempo y me siento como asfixiada.

—¿Cómo llevás la separación con Ricardo García? , ¿cómo quedó la relación?

—La relación con él está muy bien y en estos momentos somos como amigos. Es un excelente compañero desde hace 26 años. El vínculo mejoró mucho siendo compañeros de ruta. Todavía seguimos casados porque el divorcio y la división de bienes estaban planeadas para cuando terminara Semana Santa, que volvíamos a Buenos Aires, pero bueno, estamos y seguimos en cuarentena.

El boom de las redes sociales

La actriz Adriana Aguirre cosechó su siembra: con horas de trabajo en televisión, más de cien obras de teatro estrenadas entre Buenos Aires, Córdoba y Mar del Plata. Fue cantante e hizo radio en un show propio.

En la actualidad muestra su intimidad a través de su cuenta en Instagram y visibiliza el entrenamiento que lleva a cabo para mantener su figura, los looks que luce a diario e interactúa con los seguidores de diferentes generaciones.

Sobre esta nueva forma de comunicación, la rubia escultural expresó: “Publico una foto diaria, más dos o tres historias, y ya es suficiente. También le contesto los comentarios a la gente, no así los mensajes privados, salvo que sean mis amigos”.

Además, se refirió a las plataformas digitales, en relación a una salida laboral o para fomentar el vínculo con el público. En este sentido, advirtió: “Por el momento no las uso para producir algo porque un artista debe valorarse cobrando por su trabajo. En las redes sociales no hay un pago al artista o una compensación económica como se merece. Las utilizo solamente para relacionarme con el público pues me parece fabuloso”.

Conviviendo en cuarentena

Desde hace 26 años, Adriana Aguirre y Ricardo

García comparten el amor, la pasión y el compañerismo en un sólido matrimonio. Sin embargo, aunque los cónyuges decidieron ponerle fin a la unión civil, la pandemia del coronavirus que requiere el confinamiento obligatorio cambió los planes: los trámites del divorcio están frenados hasta nuevo aviso.

Ahora conviven bajo el mismo techo, son buenos compañeros de ruta y transitan estos días de la mejor manera posible.

Una decisión acertada

De forma reciente, un grupo de famosas que promocionaban una máquina de uso estético se vieron involucradas en un escándalo. Fue porque las bondades que arengaban no habrían sido tales. En relación a la publicidad de este tipo, Aguirre confiesa: “Me las ofrecieron y dije que no. Cuando no me consta algo que me presentan, aunque sea canje, me rehúso. Sucede que no conocía el producto, ni a la gente que lo manejaba. Me propusieron venderlo, ser la cara y todo. No me engancho en eso. Estoy bastante aislada de esos temas”.