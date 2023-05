Ahora Icardi apuntó contra Moria

Era cuestión de días. De horas, para que se declarara la guerra mediática entre Moria Casán y Mauro Icardi. Después de los picantes mensajes que “la One” le dedicó, ahora el que contraatacó fue el futbolista. Así que, de la nada, hay una nueva guerra en el ambiente y parece que va a ir para largo. Ocurre que el viernes Moria había dicho, como respuesta a otro tuit de Icardi: “Además, baby botinero, ¿qué pasó con el hole asiático? El China Gate. Ni lo probaste y casi perdiste tu matrimonio. Por otra parte, ¿no me arrobaste y mandás tweet para lo que considerás una pavada? Me da que te lo mandó a escribir Wanda Nara”.

Y, claro, la cosa no acabó allí. Porque durante la jornada gris y lluviosa de ayer, desde Turquía el que respondió fue el futbolista. Lo hizo a través de su IG y con munición pesada. A saber, entre otras cosas, lo primero que expresó fue: “Moria querida, quise ser correcto hablando en mi anterior posteo diciéndote ‘diva’ pero con el nivel de tu respuesta demostraste a la altura que estás. La vamos a hacer corta, lo que pienses de mí me lo paso bien por las pelotas, dado el simple hecho de que no me conocés...”. Y agregó: “Dicho esto, te aclaro que no soy ni sometido, ni cholulo camuflado de superado porque hice y deshice en mi vida lo que quise cagándome en todo y en todos siempre. Te lo puede contar Wanda Nara que me conoce, me queda mejor el adjetivo de arrogante, engreído, soberbio, antipático, orgulloso y egocéntrico. Sobre todo, con la gente que no conozco”.

Por si fuera poco, la afrenta brava de parte del jugador de Galatasaray siguió, y apuntó a recordarle su detención en Paraguay: “También soy amoroso, dedicado, apasionado, atento. Te mando un beso ahora que me conocés un poquito más y colorín colorado, este cuento se ha acabado. PD: No hablemos de Cannabis, que todos sabemos que sos más de la Blanquita. Y menos de agujeros, que el único agujero que recuerdo es el paraguayo donde te encerraron”.

En horas de la tarde llegó la respuesta de Moria, que lo llamó “limitado botinero”. Ella dijo: “Me hace pensar que padecés de un desabastecimiento neuronal, al no tener humor. Como no me conocés, te aviso que yo sublimo por el humor (...) Sigo pensando que sos un cholulo camuflado de superado, sometido, pollerudo, marido de la otra, desclasado entre tus pares, que te detestan, mediocre deportista”. Y siguió: “No soy Blanquita, soy Negrita del conurbano y el agujero paraguayo al que te referís fue un receptáculo para arrojar bijouterie berreta (...) Entrenate para la olimpiada de imbéciles. Te mando besos y abrazos virtuales, ahora que no me conocés ni un poquito más. Por lo tanto, te advierto que: colorín colorado, para mí, ¡este cuentito recién ha comenzado!”.