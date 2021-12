Aseguran que la China volvió a hablar con Icardi para cerrar la escandalosa historia

El periodista de radio Mitre, Juan Etchegoyen, aseguró que la China Suárez se puso en contacto nuevamente con Mauro Icardi para ponerle fin a la fallida relación.

El periodista contó que la actriz se comunicó con el futbolista luego de que saliera la luz su entrevista con Alejandro Fantino, según dijo fue en un tono más tranquilo y amable. “Todo esto se fue de las manos. Me hubiese gustado que nuestra historia sea otra y no escandalosa. Gracias por los momentos vividos, todo esto me hizo mucho mal y prefiero decir adiós”, dice el mensaje que, según el conductor, le habría enviado la China a Mauro.