Bad Bunny fue nuevamente criticado por una fea actitud con una fan

El cantante boricua parece no tener paz. Eventos aquí y allá, a full con su nuevo amor, canciones propias y colaboraciones que escuchan millones y facturan por más. Pero en medio de todo, tuvo otro intercambio no del todo feliz con otra fanática suya. No terminó en un altercado de gravedad pero su actitud fue muy reprochada en las redes y en muchos medios que siguen de cerca su carrera y a él.

¿Qué ocurrió? Sucede que a la salida de un evento en la ciudad de Nueva York, una fanática se le acercó para expresarle todo su amor y el gusto incondicional que siente por él. Prueba de ello, esta fanática le mostró que tenía tatuada su cara en uno de sus antebrazos. Ante ello, el artista apenas dio media vuelta, sonrió y siguió de largo, escoltado por dos guardaespaldas de gran porte. La chica y un muchacho lo siguieron y le rogaron si por favor no podía estamparle su autógrafo cerca del citado tatuaje, quizás para justamente grabarlo en su piel para siempre. Pero Benito -tal el nombre original del cantante estrella- ahí sí que dejó de darle atención y la ignoró por completo. Al conocerse esto en las redes, más temprano que tarde abundaron los mensajes y los comentarios. La gran cantidad de ellos, nada felices y contentos para con la actitud de Bad Bunny. “Por eso no hay que idealizar a los artistas”,

“A quién te da de comer se le tiene que respetar, por más poco tiempo que tengas”, “El humilde”, “Pobre chica, hubiera sido yo y me borro eso”, “Tan humilde como siempre”, “Ese tipo se cree Dios” fueron algunos de los comentarios.

Vale recordar que no es la primera vez que Benito protagoniza un hecho de estas características. Hacia comienzos de este año, fue furor y tendencia en la red el video donde se ve cómo le arrebata el teléfono celular a una fanática que se había acercado para poder tener una foto junto a su ídolo y luego lo tira bien lejos y sigue caminando como si nada.