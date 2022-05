BAFICI Edición 23: Todos los premiados

El jurado de la Competencia Internacional estuvo integrado por Javier Angulo; Jorge Arriagada; Pascale Bodet; David Fisher; y Sofía Mora; el de la Competencia Argentina estuvo integrado por Ezequiel Acuña; Claire Allouche; Fred Baillif; Florian Borchmayer; y Kiro Russo.

Mientras que en el de Vanguardia y Género estuvieron Didar Dohmeri; Dónal Foreman; Bruce LaBruce; Mariana Mactas; y Sergio Pángaro.

El listado completo de ganadores de la edición 23 del Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires:

COMPETENCIA INTERNACIONAL

- Mejor largometraje y Gran premio: "Clementina" (Argentina), de Constanza Feldman y Agustín Mendilaharzu

- Mejor cortometraje: "Ida" (Argentina), de Ignacio Ragone

- Mejor dirección: Neus Ballús, por "Sis dies corrents" (España)

- Premio especial del jurado: "Happer’s Comet" (Estados Unidos), de Tyler Taormina

- Premio EX AEQUO a la Mejor actuación: Juan Cano, por "Proyecto fantasma" (Chile), y Judith Roddy, "The Cry of Granuaile" (Irlanda)

- Premio estímulo al cine argentino: "Carrero", de Fiona Lena Brown y Germán Basso

- Mención Especial: "Leonor Will Never Die" (Filipinas), de Martika Ramirez Escobar

- Mención Especial a la música: Nick Roth y Olesya Zdorovetska por su trabajo en "The Cry of Granuaile" (Irlanda), de Dónal Foreman

COMPETENCIA ARGENTINA

- Gran premio: "Amancay", de Máximo Ciambella

- Mejor largometraje: "La edad media", de Alejo Moguillansky y Luciana Acuña

- Mejor cortometraje: "El nacimiento de una mano", de Lucila Podestá

- Mejor dirección: Gastón Solnicki, por "A Little Love Package"

- Premio especial del jurado: "Camuflaje", de Jonathan Perel

- Mejor Actuación Colectiva: Martín Aletta, Gabriela Ditisheim, Laura Nevole, Pablo Ragoni e Ignacio Sánchez Mestre, por "Smog en tu corazón"

- Mención especial a la mejor actriz: Laila Maltz, por "Una habitación simple"