Bárbara Lombardo: “Me fascina hacer personajes diferentes”

En Ustedes deciden, que llega este miércoles a Star+ y tiene a Gastón Soffritti como guionista y protagonista, Bárbara Lombardo compone un rol clave. La actriz, que se hizo conocida gracias a participaciones en programas como Resistiré, Sos mi hombre, Los Roldán, El puntero y Condicionados, ha forjado una carrera cinematográfica con grandes actuaciones, en proyectos como Cautiva, Badur Hogar, la inédita Manuela, y ahora el mencionado proyecto. Con ella hablamos para saber más de su participación en la película y más.

—¿Cómo llegás al proyecto?

—Estaba un día caminando en la calle y me llega un mensaje de Jean Paul Bragard, que es uno de los productores, y me dice: Bárbara, estamos queriendo contactarte por el rol en una película, se filma en Uruguay, ta, ta, ta, ta”. Me acuerdo que era feriado y algo de lo que me contó, dije: Ay, esta peli la voy a hacer.

Y enseguida me mandaron el guión, me contaron quiénes estaban involucrados, leo el guion, me encantó y me fui corriendo a hablar con Polka, con Adrián, con la gente que estaba organizando La 1-5/18: somos uno, y gracias a Dios yo tenía ya un permiso pautado, así que ajustamos unas fechas y cambié un proyecto que tenía ya por este. Prefería hacer este. Y bueno, acá estoy.

—Por lo que hablamos otras veces, siempre tratás de encuadrar tu tiempo para sumarte a proyectos que te dan la posibilidad de mostrar algo completamente diferente. Pasó con Manuela y ahora también con esto…

—Sí, sí, exactamente. Yo igual con Manuela estaba filmando ahí, así que no es que tenía tanto tiempo libre. Yo había quedado en tener unas semanas. Bueno, en fin, es una larga historia.

Pero sí, la verdad que si hay algo que me fascina a mí es tratar de hacer personajes que sean diferentes y explorar algo diferente como actriz y meterme en diferentes registros. Este es una comedia, el otro era un drama terrible. Y como lo que actúo es completamente diferente, la estética, el planteamiento del personaje, a mí me encanta. No hay nada mejor para mí que meterme en diferentes mundos, es lo que más me divierte.

—Ustedes deciden, tienen una mirada muy particular sobre cómo los jóvenes talentos están tratando de acercarse a los medios, a oportunidades. Desde que vos empezaste a hoy en día ha cambiado. ¿Cómo vivís esto, justamente, el fenómeno que pasa con las redes sociales?

—Yo creo que hay algo que está bueno, que es que antes para poder entrar al mundo del espectáculo había muy pocas puertas que tocar o por dónde entrar y ahora hay algo de las redes sociales que abre un mundo de posibilidades. Porque vos tenés ya un canal para mostrarte que podés manejarte, que me parece más justo y hasta interesante y entretenido. O sea, muchas personas, cantantes, artistas, actores, entretenedores, y entretenedoras han salido de las redes y hoy día tienen carreras muy establecidas. Eso me parece hermoso, la verdad, mismo para mí poder tener un contacto directo con el público, con mis redes, poder contar qué es lo que estoy haciendo, que me contacten directamente a mí, y algo de eso que yo es muy valioso. En relación a toda la parte de la locura que eso conlleva, que es lo que se cuenta y se relata en la película, me parece muy nocivo y muy loco. Tenés que realmente tener una personalidad muy fuerte y un sentido común importante como para no marearte y no creer cosas que son pura ilusión.

—Toda esta locura de la que hablamos está condensada un poco en tu personaje. No vamos a revelar nada porque a medida que va avanzando la película se van mostrando cuestiones claves que tienen que ver con el rol. Pero, ¿te tocó alguna vez vivir situaciones como al protagonista?

—Nunca me ofrecieron algo tan delirante, pero sí he tenido charlas muy raras en relación a mi perfil de redes sociales, personas que han querido, que han ofrecido a manejarme o a hacer como mi PR de redes y que yo dije que no porque me parecía como un poco forzado todo lo que me pedían, aunque en realidad entiendo que es crear contenido y es tener como una agenda de posteos y actividades. Yo soy mucho más orgánica, de hecho, me fui de vacaciones y no toqué el teléfono, no quise publicar casi nada. Lo hice cuando volví. Yo necesito momentos de desconexión y a veces salgo sin el teléfono a la calle y hago cosas para no tenerla, practicarla, no tener la ansiedad.

—¿Cómo fue el contacto con Gastón para que el vínculo que se ve en la película sea tan vívido?

—Bueno, con Gastón nos caemos muy bien, yo lo quiero mucho, o sea, lo adoro. Me parece lo más. Me puso re contenta trabajar con él. Ni bien me llegó el guión, él me escribió y me dijo: Barbie, fijate, no sé qué, yo lo quiero hacer, voy a hacer todo lo posible por poder estar. Y así fue como sucedió, porque le puse una garra para lograrlo.

La verdad que estuvo buenísimo. A mí el guión me gustó mucho, me encantó. Me pareció que estaba muy bien escrito, muy bien armado. Yo me reí leyendo el guión y relata algo que también está inspirado en algo que le pasó a él. Hay una tentación muy grande de meterte a ser influencer y poder hacer mucha plata. Pero es una línea muy delgada.

Hay algo con el tema de la fama, viste. Se te viraliza un video y te conocieron tres millones de personas. Qué bueno es lo que le va pasando ahí al personaje, pero que lo hemos visto. Yo estoy más acostumbrada a que me pase porque ven mi trabajo. Pero hace poco me pasó que subí un reel y tuvo 2 millones de vistas. A mí me encanta llegar a la audiencia, pero si sos un poquito más chiquitito y no tenés los pies en la tierra, quizás te creés mil.

El recuerdo de Bárbara Lombardo sobre Resistiré

El 13 de enero se cumplieron 20 años del estreno de la telenovela Resistiré, que empezó tímidamente en el prime time veraniego de Telefé y se convirtió en un fenómeno de culto. En la serie Bárbara Lombardo encarnaba a Vanina, la mejor amiga de Julia (Celeste Cid).

—Se cumplieron 20 años de Resistiré, un fenómeno. ¿Qué hubiera pasado si esa serie se hacía hoy en día, con esta exposición en las redes? ¿Qué recuerdo tenés, cómo lo viviste en ese momento?

—Mira, a mí también me lo dicen mucho, ¿qué hubiera pasado si yo tenía redes cuando hicimos El puntero? Que apenas Instagram había aparecido. La verdad creo que hubiera explotado. De hecho, yo siento que si volvieran a poner El puntero o Resistiré en las pantallas de la televisión, pasaría algo así. Porque es un nivel de fanatismo que hay en la gente. A mí me impresiona las cosas que me dicen por la calle hoy día. Y son programas que no tuvieron la exposición de las redes. Entonces digo, cómo se hicieron programas muy populares que se transformaron en programas de culto. Resistiré me cambió la vida. Fue mi primer trabajo en televisión. Un rol que amé, duré todo el año, no me mataron, por suerte. Me acuerdo que todos esperábamos a ver a quién mataban. Y no me mataron. Me acuerdo de compañeros lloraban que los mataban y que se quedaban afuera del proyecto, ¿viste? Fue un programa espectacular bajo la conducción de Gustavo Marra, que era el productor ejecutivo que tenía una cabeza y que la tiene. Con mucha libertad, un nivel de atención en los guiones, en los diálogos, en la estética, en la química con los compañeros. Para mí fue el gran comienzo de mi carrera. Más popular, porque había hecho Cautiva, pero se vio en circuitos muy independientes en el mundo. Son fenómenos. Nunca sabés qué ensamble de guión, dirección, equipo técnico y equipo artístico genera un éxito. Eso sucede en el momento.