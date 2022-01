Ben Affleck y Daniel Ranieri, bajo las órdenes de George Clooney

Ya se puede ver en Amazon Prime Video la octava película de George Clooney como realizador, The Tender Bar, en la que Ben Affleck y Daniel Ranieri encarnan a un tío y su sobrino, quien descubrirá su pasión por la escritura. Hoy estuvo presente en la conferencia mundial de lanzamiento de la propuesta, basada en la novela homónima de J.R. Moehringer.

“Fue una experiencia increíble, colaborativa. Soy muy afortunado. Leí el guion y comencé a trabajar con los compañeros y todos fueron increíbles. Lily Rabe y Christopher Lloyd, que fue la primera celebridad que vi en la calle caminando, George como director; crearon este maravilloso espacio de trabajo. Se sumaron muchos, sí, a la hora de rodar esa película”, contó un Affleck emocionado por el film y su experiencia en él.

La cinta cuenta cómo un joven de clase trabajadora mantiene a lo largo de los años una bella relación con su tío Charlie, dueño de un bar que se llama Dickens.

“Para ser honesto, fue fácil. Ensayamos pero después me concentré en no mirar a cámara. Hice casting y cuando me dijeron que iba a ser parte, estuve muy, muy feliz”, menciona Ranieri sobre cómo llegó al proyecto.

“Esta película va a ser recordada por su humanidad y por no juzgar a sus personajes”, concluyó Affleck.