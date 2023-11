¿Camila Homs se comprometió con su novio?

Al parecer, la relación entre Camila Homs y José Sosa es cosa seria, porque en las últimas horas circuló una foto en las redes sociales, donde se los puede ver a los dos enamoradísimos en la boda de unos amigos.

La modelo y el jugador de fútbol asistieron al casamiento de una pareja amiga. Allí, el futbolista fue el encargado de fotografiar a su novia, y ella no dudó en subir las imágenes, comentando en el posteo que se siente muy enamorada de quien la retrato en varias ocasiones.

Una de las imágenes que la pareja subió fue la de sus manos entrelazadas, y en la de la modelo se dejaba ver un anillo, que al parecer podría ser de compromiso.

A dicha publicación se le sumaron varios comentarios de amigos y de familiares, y fue la hermana del jugador quien sugirió que la próxima boda podría ser la de ellos.

El mediocampista, que actualmente se desempeña en el club Estudiantes de La Plata, también utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores el amor que siente por su actual pareja. “Noche mágica con Ella Diosa y Única que mujer que sos por Dios”, comentó el jugador junto a la foto.

Julieta Sosa, hermana del jugador, apareció en los comentarios de las publicaciones del jugador, dejando en claro que se llevan muy bien Camila y José. Otro de los comentarios que era de un amigo que agregó: “Qué lindo verte así de feliz amigo, ¡te lo mereces”.

La relación dio sus primeros pasos en marzo de este año, cuando la modelo se dejó fotografiar en un boliche con una persona a la cual podía verse que estaban a los besos, pero no se notaba el rostro de él. Y Camila, al ser preguntada por su compañía, lo dejo en secreto. Solo se refirió al respecto diciendo que estaba muy bien acompañada.

A comienzos de junio decidió contar quién era la persona con la cual estaba pasando sus mejores días. Lo hizo mediante las redes sociales, donde subió una foto con el Principito, como lo apodan al jugador de Estudiantes.

Camila contó en una oportunidad cómo fue que se conocieron con el deportista y detalló: “Cuando lo vi, no sabía que era futbolista y después me enteré, pero no porque me lo haya dicho él. Me enteré por el entorno, porque teníamos una amiga en común. No soy de juzgar para nada”.