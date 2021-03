Cande Molfese: “Rent fue una de las obras que hizo que yo me quiera dedicar a esto”

Tras un año en donde todos los proyectos se pusieron en standby, Cande Molfese vuelve al ruedo con la emblemática obra de teatro musical Rent, que se verá el próximo jueves a las 20 horas, vía streaming para todo el país. Desde hace semanas que la actriz no para de ensayar para el espectáculo que, con entradas disponibles en Ticketek, promete devolver una de las más entrañables obras, una de las primeras que se animó a hablar de otros temas arriba del escenario.

En la propuesta, Molfese encarnará a Mimi, una joven stripper, adicta a la heroína y portadora de VIH/SIDA, atrapada por los fantasmas de su pasado y que vive su presente intentando tapar el dolor con adrenalina y vértigo. Diario Hoy dialogó con la actriz y cantante para saber más de esta propuesta en la que se arriesga y deslumbra.

El 2020 había comenzado de manera promisoria y lleno de proyectos, su voz fue parte del doblaje para la región de Unidos, película de Disney, nominada a los Premios Oscar y en la que pudo cumplir un sueño de siempre, “ser un dibujo animado”.

Luego llegó lo que todos conocemos, la pandemia, el parate, pero eso no impidió que la joven y talentosa actriz continuara en carrera. A los meses de la cuarentena llegó la oportunidad de ingresar al Cantando 2020, nada más ni nada menos que junto a Federico Salles, con quien logró números plagados de magia y brillo.

Pero ella extrañaba el teatro, y tras Chicas católicas, donde compartió elenco junto a Sofía Gala, se vendrá Redes, la nueva creación de José María Muscari, encabezada por Inés Estévez, y con un elenco de personalidades que van desde la Señorita Bimbo a Grego Rossello.

Antes, estrenará Rent, con dirección general y puesta en escena de Juan Álvarez Prado; la dirección musical de Damián Mahler, la dirección vocal de Matías Ibarra y las coreografías de Maia Roldan; la escenografía de Tato Fernández, producción ejecutiva de Melina Lambierto, adaptación de las canciones a cargo de Daniel Angles, Marc Gomez y Julieta Sverdlick y la producción general, de GO Broadway Productions (Valentina Berger), Carlos Mentasti, Vivi Puerta, Juan Álvarez Prado y Macondo.

Además de Molfese, Franco Friguglietti, Federico Coates, Mariel Percossi , Lula Rosenthal, Patricio Witis, Manu Victoria y Patricio Arellano, estarán arriba del escenario, en lo que promete un revival de uno de los musicales más emblemáticos y que supo tener, en 2005, una adaptación cinematográfica que conocimos por aquí como Vidas extremas, con Chris Columbus en la dirección, artífice de Mi pobre angelito y Papá por siempre, entre otras, y un elenco de figuras como Rosario Dawson, Sarah Silverman, Anthony Rapp e Idina Menzel.

—¿Qué significaba para vos Rent antes de ser parte del proyecto?

—Me pasó que también, en mi caso había tenido la oportunidad de verla en Nueva York, también acá en Argentina cuando se hizo en su momento y creo que todos los que somos artistas en algún momento nos dieron esas ganas de hacer Rent porque cada personaje, o por lo menos mi personaje, que justo el otro día Patricio Arellano me decía el otro día “¿vos sos consciente que el cuadro musical que haces es el que toda mujer quiere hacer?”, y tiene razón, porque realmente pasa un poco eso con cada personaje y a mí con Mimi me pasaba eso, creo que fue una de las obras que hizo que yo me quiera dedicar a esto también, porque tiene todo lo que tiene que tener una obra.



—Has desarrollado tu carrera en una multiplicidad de espacios, soportes y géneros, ¿qué significa para vos volver al teatro musical?

—Ya volver a trabajar después del año tan difícil que vivimos, hacer lo que uno ama, a pesar que es difícil ensayar en pandemia, vamos a decirlo, porque realmente hay que tener todos los protocolos, ensayar con barbijos, sin toparnos y demás, no nos da ni tiempo a quejarnos porque el agradecimiento es tan grande de hacer Rent, de hacer teatro, que es lo que amamos hacer que está buenísimo. El proceso de ensayos se está haciendo súper rico, súper lindo, yo me siento muy agradecida de ser parte de este elenco.

—La obra se verá por streaming, pero, ¿no te dan ganas que no sea solo online y hacerla con público en vivo, que esto continúe?

—Obvio, la realidad es que ahora sí el foco está puesto en el 25 de marzo a las 20 horas, que es el streaming, y lo bueno es que queda colgado por 24 horas, dando la posibilidad de verlo más tarde, pero yo creo, lo siento (risas), y deseo muchísimo que se haga presencial porque es una obra que se merece la oportunidad, más por todo el esfuerzo que hicimos de ensayarla durante 15 días. Igual, va a ser un streaming con toda, está Carlos Mentasti detrás de esto, que es el número uno del cine argentino, yo la defino como la película argentina de Rent.

—¿Qué te gustaría hacer en este 2021 como revancha del año pasado, de todo lo que no pudiste por la pandemia?

—Rent presencialmente, lo que me dejó de enseñanza la pandemia es a conectarme mucho con el presente, porque los planes, deseos, no sé si sirven tanto, hoy mi deseo es hacer Rent presencial.

—¿Cuál es la característica que más te gusta de tu personaje?

—A mí me pasa con Mimi que fue un desafío muy grande para interpretarla porque es muy distinta a mí, a mi realidad, a mi contexto, a mis comodidades, fue un desafío. Lo que más me gusta del personaje, aunque todo lo que le toca transitar y atravesar es durísimo, y lo que la sostiene es que se da cuenta que alguien se preocupa por ella y está ahí para ella es Roger, y la acompaña y descubre el amor y el amor la salva, en un punto, de todo. Me gusta hacer el cuadro musical Out Tonight, que es súper completo, y podés cantar y bailar.