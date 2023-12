Carola Reyna: “Hubiese sido muy aburrido hacer de pareja con Boy”

Susi es el nuevo personaje de Carola Reyna en Familia de diván. La serie ya se puede ver en Flow y allí comparte cartel con Boy Olmi, encarnando a una pareja de terapeutas que deberán lidiar con una crisis personal. En diálogo con Diario Hoy, Reyna habla del buen momento que está viviendo.

Familia de diván fue creada por Ariana Saiegh y Gonzalo Arias. Saiegh también es autora y showrunner de la serie, y Arias, productor general de la ficción. La serie es una comedia dramática de ocho episodios de 30 minutos, dirigida por Alejandro Ciancio. Refleja las complejidades de la vida familiar, explorando las idas y vueltas de una familia a lo largo de los años.

Además de Reyna y Olmi, la serie cuenta con la participación de actores y actrices consagrados como Inés Efrón, Teo D'elia, Nora Cárpena, Eleonora Wexler, Martín Seefeld, Martín Slipak, Cecilia Dopazo, Rubén Stella, Marta Lubos, Héctor Díaz, Diego Reinhold, Laura Cymer, Fabio Di Tomaso, Antonio Birabent y Alexia Moyano.

La historia se centra en Susi (Reyna) y José (Olmi), interpretan a un matrimonio y una exitosa dupla de terapeutas que deciden separarse como pareja, pero no como profesionales.

Durante la serie enfrentarán las críticas de la Bobe (interpretada por Cárpena) y los desafíos de la vida cotidiana de sus hijos, Abel (Teo D´Elía), que vive la adolescencia sin un rumbo claro, y Mara (Inés Efrón), la hija mayor, quien buscará un donante para quedar embarazada.

Las historias de sus pacientes tejerán un intrigante tapiz de comedia y drama en un entorno terapéutico único donde se mezcla el psicoanálisis con las terapias alternativas (bioenergética, constelaciones, tapping, etc.).

Familia de diván es un dramedy. Un género que combina hábilmente elementos de drama y comedia para ofrecer una experiencia televisiva enriquecedora y conmovedora, brindando a los espectadores una visión perspicaz y entretenida de las relaciones familiares y la vida misma.

—Acabás de presentar la serie en un cine con el elenco, amigos, familia, ¿cómo viviste el estreno de esta manera?

—Precioso, porque además cuando ves los trabajos lo haces en tu casa, y esto me hizo sentir no solo acompañada, sino que una sensación de que agrada, de que es llevadera, de que funciona, de que toca como diferentes hilitos con los cuales se enganchan por algunos motivos. Así que siento una gran empatía y un gran agradecimiento con este equipo, que es una bomba, es espectacular.

—¿Cómo fue separarte de Boy en la ficción?

—Es muy divertido. Hubiese sido muy aburrido hacer de pareja, pero esto fue muy divertido jugar a separarnos, esto de acordar cosas. La verdad que por todos los lugares el proyecto nos atrapó. Porque el libro nos encantó, la idea era muy inteligente, nos gusta el tipo de tono, las preocupaciones y temas en lo personal, todo. Creo que estamos para un contenido liviano, pero inteligente, y esto creo que cumple con todo.

—Estás haciendo el unipersonal que es maravilloso…

—Sí, ahora lo termino, y fue muy lindo.

—Llega la serie en un momento complicado con comedia…

—Es comedia y nos va a hacer un poco olvidar, sin ser una pavada total y una boludez. Me parece que tiene temas que hablan de un montón de cosas que hay que congeniar a los desacuerdos, justamente, que hay que convivir. Habla de la familia, habla del amor, habla de la profesión, habla de los problemas de cada uno, de cómo los pacientes los interpelan también a los terapeutas, habla de la vida misma. Y me parece que es un momento perfecto para verla porque es un tipo de programa que no te lleva a una zona de angustia o de preocupación mayor, ¿no?, todo lo contrario. Pero toca temas actuales y de una manera muy sencilla y me parece bien hecho.

—Ahora Familia de diván, pero, ¿cómo sigue el año que ya termina de trabajo? ¿Hay algún trabajo que vamos a ver en breve?

—Volvemos con Okasan. Después tengo alguna cosa que hice el año anterior, que todavía no se mostró. Una película de Néstor Montalbano con Alejandra Flechner, que se llama Las Corredoras, está buenísima. Y también se tiene que estrenar la nueva temporada de Terapia Alternativa, de Ana Katz.